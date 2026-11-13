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Azerbaijan và Armenia thúc đẩy tiến trình hòa bình

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa hai nước, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin.

Azerbaijan và Armenia thúc đẩy tiến trình hòa bình

Ngày 12/11, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa hai nước, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin.

Azerbaijan và Armenia thúc đẩy tiến trình hòa bình

Theo các tuyên bố riêng rẽ của Phủ Tổng thống Azerbaijan và Văn phòng Thủ tướng Armenia, cuộc gặp tập trung vào những bước đi cụ thể nhằm củng cố hòa bình, trong đó có phát triển kết nối giao thông và trung chuyển, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, phân định biên giới và triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin. Các nội dung thảo luận được xây dựng trên cơ sở kết quả hội nghị thượng đỉnh hòa bình tháng 8/2025, khi hai nước ký tuyên bố chung và ký tắt thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố nêu rõ: “Các cuộc thảo luận tập trung vào những bước đi thiết thực nhằm tiếp tục củng cố hòa bình giữa hai nước”, trong đó đề cập đến “phát triển kết nối giao thông và trung chuyển, quan hệ kinh tế và thương mại, phân định biên giới, cũng như triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin”.

Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tiến độ dự án Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế (TRIPP), trong đó có công tác quy hoạch, thiết kế các hạng mục đường sắt và đường cao tốc, cùng triển vọng kết nối trung chuyển.

Hai bên cũng hoan nghênh việc hàng hóa được vận chuyển đến và đi từ Armenia qua lãnh thổ Azerbaijan, coi đây là một “diễn biến tích cực”. Theo đó, kể từ tháng 11/2025, đã có 105.000 tấn hàng hóa được vận chuyển đến Armenia qua lãnh thổ Azerbaijan.

Tuyên bố cho biết thêm: “Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các cơ hội tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Azerbaijan và Armenia, trong đó có việc kết nối lưới điện của hai nước trong thời gian tới”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc thành lập các nhóm công tác về quản lý sông xuyên biên giới, đồng thời đề cao tầm quan trọng của hợp tác môi trường và phối hợp quản lý các nguồn nước chung. Tuyên bố nhấn mạnh: “Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đà tích cực trong tiến trình hòa bình và tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Thanh Vân

Từ khóa:

#Hòa bình #Azerbaijan #Armenia #thúc đẩy #Thảo luận #Châu Âu #Tổng thống #Thủ tướng #Hội nghị thượng đỉnh #Phát triển

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