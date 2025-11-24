Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay (24/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 9h ngày 24/11/2025. (Ảnh: KTTV)

Hồi 8h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Cảnh báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/ bão, từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo VTV