Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (16/9), vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều nay (16/9), vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới lúc 15h15 ngày 16/9/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc - 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đến 13 giờ ngày mai (17/9), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc - 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h; cường độ cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 18/9, tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc - 119,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h, cường độ cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng đi vào Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

