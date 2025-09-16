Chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Ngày 16/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 10/PTDS về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 16/9/2025, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,2-14,2 độ Vĩ Bắc; 115,0-116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên khu vực khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Thực hiện Công văn số 01/BCĐ-BNNMT ngày 16/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

NM