Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 8 năm 2025, tên quốc tế là Mitag.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 8.

Hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc - 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo đến 13h ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc - 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí ở 23,2 độ Vĩ Bắc - 113,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); cường độ cấp 7, giật cấp 10; di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

13h ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

NM