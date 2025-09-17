Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cả nước có mưa nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 01 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông phát lúc 02h00 ngày 17/9/2025. Ảnh: nchmf

Đến 1 giờ ngày 18/9, vị trí áp thấp ở 19,2 độ vĩ bắc, 120,3 độ kinh đông, vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 19/9 vị trí tâm bão ở 21,2 độ vĩ bắc-118 độ kinh đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 15- 20 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11, có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh thêm.

Rủi ro thiên tai: Cấp 3 – vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến 48–72 giờ tới, áp thấp/bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10–15km/giờ cường độ ít thay đổi.

Dự báo tác động, từ gần sáng 18/9 ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9.

Gần tâm bão/áp thấp gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 2,5–4,5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày hôm nay đến ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển, đêm, sáng có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Theo dự báo, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

LP