Ảnh hưởng bão số 10: Hơn 357 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại

Chiều 2/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 2/10, theo báo cáo của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổng số tiền thiệt hại do bão số 10 gây ra đã lên tới hơn 357 tỷ đồng với hàng nghìn vụ việc thuộc cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Hơn 357 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường thiệt hại. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đó, đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, báo cáo cập nhật của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 2/10 đã tiếp nhận được 2.282 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khoẻ ước tính là hơn 356,7 tỷ đồng do cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng. Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 591 vụ, thiệt hại ước tính là gâng 315,7 tỷ đồng. Bảo hiểm xe cơ giới: 1.680 vụ, thiệt hại ước tính là hơn 38,3 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp là 10 vụ, thiệt hại ước tính là 2,550 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ; số tiền bảo hiểm ước tính là 480 triệu đồng.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh./.

