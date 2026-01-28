Ấn Độ: Phó thủ hiến bang Maharashtra tử nạn trong vụ tai nạn máy bay

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) thông báo, Phó Thủ hiến bang Maharashtra, ông Ajit Pawar, một trong những nhân vật chính trị quan trọng nhất của bang giàu có nhất Ấn Độ, đã thiệt mạng sáng 28/1 cùng 4 người khác khi máy bay riêng chở ông gặp tai nạn và bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp tại Baramati thuộc hạt Pune.

Phó thủ hiến bang Maharashtra Ajit Pawar thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Baramati ở quận Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Theo các nguồn tin, máy bay xuất phát từ Mumbai và dự kiến hạ cánh để đưa ông Pawar đi tham dự các hoạt động chính trị. Tất cả những người trên máy bay – gồm ông Pawar, hai nhân viên đi cùng và hai phi công – đều được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Sự việc diễn ra vào thời điểm ông Pawar đang chuẩn bị tham gia chiến dịch tranh cử trước thềm các cuộc bầu cử địa phương, khiến dư luận trong nước và quốc tế bàng hoàng. Ông Ajit Pawar, 66 tuổi, là Phó Thủ hiến bang Maharashtra kiêm lãnh đạo chủ chốt của Đảng Quốc dân Tân đại (NCP), với sự nghiệp chính trị trải dài nhiều thập kỷ, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các nội các khác nhau. Ông cũng là người quyết sách trong nhiều chính sách tài chính và lập ngân sách của bang và có ảnh hưởng sâu rộng trong chính trường Maharashtra.

Ngay sau khi tin tức tai nạn được xác nhận, nhiều lãnh đạo cấp cao Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của ông Pawar. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước cái chết của ông Pawar, gọi đây là mất mát lớn đối với chính trường và cộng đồng. Các lãnh đạo khác trong chính phủ và phe đối lập cũng đồng loạt bày tỏ lời chia buồn, ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển và phục vụ người dân bang Maharashtra.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại bang Maharashtra. Ảnh: Mint.

Hiện tại, Cơ quan Hàng không Dân sự Ấn Độ (DGCA) cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi bang Maharashtra tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng nhớ và bày tỏ sự tiếc thương đối với Phó Thủ hiến Ajit Pawar và những nạn nhân khác.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Times of India.