Ấn Độ phê duyệt các thương vụ mua sắm quốc phòng trị giá 22,27 tỷ USD

Ấn Độ đã phê duyệt các thương vụ mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá 2.120 tỷ rupee (khoảng 22,27 tỷ USD), bao gồm trực thăng, hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa, nhằm tăng cường năng lực tác chiến của các lực lượng vũ trang. Khoảng 82% số trang thiết bị được phê duyệt sẽ có nguồn cung từ ngành công nghiệp trong nước.

Theo thông báo ngày 26/10 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã thông qua các đề xuất mua sắm phục vụ lục quân, hải quân và không quân, trong đó có hệ thống phòng không tầm rất ngắn, hệ thống chống UAV, các phương tiện trinh sát và tấn công.

Đối với lục quân, các hạng mục được phê duyệt gồm xe cơ động cao và pháo tự hành bánh xích. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, xe cơ động cao sẽ giúp cải thiện khả năng cơ động, hỗ trợ hậu cần và di chuyển trên địa hình phức tạp; trong khi pháo tự hành bánh xích góp phần nâng cao tính cơ động và hỏa lực của các đơn vị.

UAV tầm xa sẽ được trang bị cho cả lục quân và không quân, phục vụ các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tác chiến, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Hội đồng cũng thông qua việc mua các hệ thống phòng không tầm rất ngắn để đối phó với những mối đe dọa từ các phương tiện bay cỡ nhỏ, cùng hệ thống chống máy bay không người lái nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV. Các hệ thống giám sát và tấn công sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực theo dõi, xác định mục tiêu của lục quân.

Đối với hải quân, các hạng mục được phê duyệt bao gồm hệ thống mồi bẫy chủ động ngoài tàu (AODS) và một số phương tiện, nền tảng tác chiến hải quân khác. Hệ thống mồi bẫy được thiết kế nhằm tăng cường khả năng bảo vệ tàu trước tên lửa đang tiếp cận, đặc biệt là các loại tên lửa chống hạm tiên tiến.

Không quân Ấn Độ được phép mua trực thăng, hệ thống phòng không, vũ khí và radar thời tiết Doppler băng tần X cơ động. Các trực thăng đa dụng chuyên biệt sẽ đáp ứng những nhu cầu vận tải đường không thiết yếu, còn radar thời tiết sẽ cung cấp dữ liệu giám sát thời tiết có độ phân giải cao tại các khu vực tiền phương.

Việc phần lớn trang thiết bị được mua sắm từ ngành công nghiệp trong nước cho thấy Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, đồng thời hiện đại hóa trang bị và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Thanh Hằng