Ấn Độ - EU kỳ vọng ký kết FTA trước cuối năm 2026

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal mới đây bày tỏ tin tưởng Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) có thể được ký kết trước cuối năm nay và đi vào hoạt động trong vòng 4-5 tháng tới, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai nước chủ động chuẩn bị để tận dụng tối đa những cơ hội mà thỏa thuận mang lại.

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Phát biểu tại cuộc tọa đàm doanh nghiệp Ấn Độ - Đức ở Berlin (Đức) ngày 22/10, ông Goyal nhấn mạnh các doanh nghiệp không nên chờ đến khi hiệp định chính thức có hiệu lực mới bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh. Thay vào đó, cần sớm tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, trao đổi mẫu sản phẩm, thống nhất yêu cầu về chất lượng và thảo luận giá cả để nhanh chóng tận dụng những lợi thế thương mại mới.

Theo Bộ trưởng Goyal, dù quá trình đàm phán hiệp định đã kéo dài khoảng 20 năm, các bên thực sự hoàn tất thỏa thuận trong 13 tháng gần đây. Ông Goyal cũng kêu gọi doanh nghiệp Đức tăng cường tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và phát triển kỹ năng. Theo ông, thế mạnh về công nghệ và năng lực công nghiệp của Đức có thể bổ trợ cho quá trình mở rộng cơ sở hạ tầng, năng lực số và nguồn nhân lực có kỹ năng của Ấn Độ, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của cả hai nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác nhằm củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời duy trì tính mở của nền kinh tế. Ông xác định an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh và các công nghệ mới nổi là những lĩnh vực cần được ưu tiên phối hợp, trong đó lòng tin tiếp tục giữ vai trò then chốt.

Ông Goyal cho biết quan hệ đối tác Ấn Độ - Đức được thúc đẩy dưới thời Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong đó có hợp tác về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Ông cũng ghi nhận đóng góp của Cao ủy Thương mại EU Valdis Dombrovskis cùng các bộ trưởng thương mại EU trong tiến trình đàm phán.

Cùng ngày, ông Goyal khai trương Trung tâm Ấn Độ tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Đức ở Berlin, nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan của hai nước.

Thanh Giang