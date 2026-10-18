Ấn Độ đứng trước bước ngoặt mới trong cuộc đua kinh tế toàn cầu

Theo dự báo mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt Nhật Bản vào năm 2027 để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới xét theo GDP danh nghĩa. Sự thay đổi thứ hạng phản ánh đà tăng trưởng mạnh của Ấn Độ, đồng thời cho thấy những sức ép ngày càng rõ đối với các nền kinh tế phát triển ở châu Á.

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF công bố trong tháng 10/2026, GDP danh nghĩa của Ấn Độ dự kiến đạt 4.521 tỷ USD trong năm 2027, nhỉnh hơn mức 4.468 tỷ USD của Nhật Bản và 4.489 tỷ USD của Anh. Nếu dự báo trở thành hiện thực, Ấn Độ sẽ đứng thứ tư toàn cầu, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức; Anh đứng thứ năm, còn Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ sáu.

Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với Ấn Độ, nền kinh tế đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn. IMF nâng dự báo tăng trưởng của Ấn Độ năm 2026 lên khoảng 7%, cho thấy nhu cầu trong nước và hoạt động kinh tế vẫn giữ được động lực đáng kể.

Trong khi đó, triển vọng của Nhật Bản khiêm tốn hơn. IMF dự báo kinh tế Nhật Bản tăng trưởng khoảng 0,7% trong năm 2026 và tiếp tục ở mức tương tự trong năm 2027. Chi phí năng lượng cao và đồng yen yếu đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu và nguyên liệu nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc Ấn Độ vượt Nhật Bản về quy mô GDP danh nghĩa không đồng nghĩa nước này đã vượt qua Nhật Bản về mức sống, năng suất hay sức mạnh kinh tế tổng thể. GDP danh nghĩa tính theo USD chịu ảnh hưởng không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng thực tế mà còn bởi tỷ giá và biến động giá cả. Vì vậy, thứ hạng này cần được nhìn nhận như một chỉ báo về quy mô kinh tế hơn là thước đo toàn diện về mức độ phát triển.

Dù vậy, xu hướng dịch chuyển là đáng chú ý. Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản giữ vị trí một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới và là một trong những nền kinh tế có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Việc Ấn Độ vươn lên cho thấy trọng tâm tăng trưởng của khu vực đang tiếp tục dịch chuyển về phía các nền kinh tế có quy mô dân số lớn, thị trường nội địa rộng và tốc độ mở rộng sản xuất cao.

Vân Bình