Ai Cập xác nhận triển khai quân đội tại Saudi Arabia với mục đích phòng thủ

Ngày 10/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty xác nhận nước này đã triển khai binh sĩ tại Saudi Arabia trong vài tháng qua nhằm hỗ trợ bảo vệ các địa điểm trọng yếu của vương quốc trước những cuộc tấn công, đồng thời khẳng định hoạt động triển khai chỉ mang tính chất phòng thủ và Cairo không có ý định đưa quân vào Yemen.

Trả lời phỏng vấn kênh France 24 tại Paris, bên lề cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Abdelatty nhấn mạnh, an ninh của Saudi Arabia gắn liền với an ninh của Ai Cập. Theo ông, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi chỉ được phép triển khai những biện pháp cần thiết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Saudi Arabia. Quốc hội Ai Cập đã trao quyền này cho Tổng thống el-Sisi ngày 26/10 vừa qua.

Trước những tuyên bố của lực lượng Houthi tại Yemen cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Ai Cập đồng nghĩa với một hành động tuyên chiến, ông Abdelatty bác bỏ nhận định trên, khẳng định Cairo ủng hộ giảm leo thang căng thẳng và không chủ trương mở rộng các hoạt động quân sự. Ông cho biết Ai Cập duy trì liên lạc với Saudi Arabia, đồng thời mong muốn các cuộc tấn công chấm dứt để các bên nối lại đàm phán theo lộ trình đã thống nhất.

Đề cập tình hình Yemen, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh khủng hoảng tại quốc gia này cần được giải quyết thông qua con đường chính trị thay vì biện pháp quân sự. Ông cũng cho biết Cairo đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ những điểm nóng khác trong khu vực, trong đó có vấn đề Palestine và căng thẳng liên quan đến Iran.

Về vấn đề Iran, ông Abdelatty kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán, cho rằng vẫn tồn tại những điểm đồng thuận về các nội dung cốt lõi của một thỏa thuận và bất đồng về thứ tự ưu tiên có thể được thu hẹp thông qua đối thoại. Ai Cập đang phối hợp với các bên liên quan, đặc biệt là Iran và Mỹ, nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng mới.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược, gồm eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb, vịnh Aden và Biển Đỏ. Theo ông, bất kỳ diễn biến căng thẳng nào tại những khu vực này cũng có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

Thu Uyên