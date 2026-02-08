Agribank Thanh Hóa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động

Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

Trao tặng bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho các Tập thể.

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị.

Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank, Agribank Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh bảo đảm an toàn - hiệu quả - phát triển bền vững. Kết quả cụ thể, đến 31/12/2025, nguồn vốn đạt 29.590 tỷ đồng, tăng 12,8%, so với đầu năm; dư nợ đạt 30.483 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; chất lượng tín dụng được kiểm soát; bảo đảm thu nhập cho người lao động. Đồng thời, Chi nhánh thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội tại địa phương và chung tay hỗ trợ các tỉnh phía Bắc, miền Trung trong những đợt thiệt hại do bão lũ gây ra, qua đó thể hiện được bản sắc văn hóa và trách nhiệm của Agribank Thanh Hóa với cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Thanh Hóa tiếp tục duy trì triển khai nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Công đoàn Agribank tham gia tích cực vào quá trình xây dựng cơ chế, quy chế điều hành có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua đơn vị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả cẩm nang văn hóa Agribank. Thường xuyên tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động. Các phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng - đảm việc nhà”, “Phụ nữ Ngân hàng với công cuộc đổi mới ngành Ngân hàng” và “Phụ nữ Ngân hàng nâng cao trình độ” tiếp tục được triển khai trong các cấp Công đoàn. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho gia đình cán bộ, thân nhân là thương binh, liệt sỹ, con cán bộ, viên chức người lao động đạt thành tích cao trong học tập được duy trì thường xuyên...

Trao thưởng các chi nhánh và phòng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

Vinh danh các Chi nhánh xếp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba trong phong trào thi đua năm 2025.

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Agribank Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua năm 2026. Theo đó, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn huy động tăng từ 10,4%; tổng dư nợ tăng từ 11% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2% trên tổng dư nợ; doanh thu phí dịch vụ tăng 5% trở lên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; bảo đảm hoạt động Ngân hàng theo hướng tăng trưởng ổn định, bền vững, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh; bảo đảm việc làm và các chế độ, quyền lợi của người lao động. Làm tốt công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh...

Cũng trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2025 đã được khen thưởng.

Khánh Phương