Agribank Thanh Hóa đầu tư nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển. Từ nguồn vốn vay đã có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước vươn lên làm giàu.

Nhiều hộ dân xã Ngọc Lặc được vay vốn Agribank phát triển kinh tế hiệu quả.

Từ nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa, qua bàn tay cần cù, siêng năng và sáng tạo của người nông dân, nông nghiệp và nông thôn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Khương Chi Định ở xã Triệu Sơn, khách hàng lâu năm của Agribank Triệu Sơn. Anh Định chia sẻ: “Agribank Triệu Sơn luôn đồng hành tạo điều kiện cho gia đình vay vốn kịp thời, linh hoạt nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình tôi ngày càng phát triển. Khởi nghiệp giữa vô vàn khó khăn về vốn liếng nên 200 triệu đồng vay từ Agribank cách đây hơn chục năm luôn được tôi khắc ghi. Với khoản vay đầu tiên 200 triệu đồng từ Agribank Triệu Sơn, tôi đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình chăn nuôi chim bồ câu Pháp kết hợp nuôi hươu, phát triển kinh tế hiệu quả nên tôi lại mở rộng thêm mô hình, mỗi lần cần vốn gia đình tôi đều được ngân hàng đáp ứng. Hiện trang trại của gia đình tôi đang nuôi 5.000 đôi chim bồ câu và gần 20 con hươu lấy nhung, doanh thu hàng năm đạt gần 2 tỷ đồng”...

Xác định vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Agribank Thanh Hóa luôn lựa chọn lĩnh vực “nông thôn là thị trường, nông nghiệp là đối tượng cho vay, nông dân là khách hàng chính”. Ngân hàng đã đẩy mạnh triển khai cho vay trực tiếp đến người dân nhằm hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng.

Để tăng cường đầu tư nguồn vốn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ngân hàng đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, Agribank Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp như thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng công nghệ, tăng cường nhân lực hỗ trợ khách hàng thực hiện công tác sinh trắc học, phát triển tài khoản hưu trí, phát triển tài khoản Plus... Đến đầu tháng 1/2026, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Thanh Hóa đạt 29.590 tỷ đồng, tăng hơn 3.348 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 30.483 tỷ đồng, tăng hơn 3.010 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm hơn 75% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo an toàn.

Với nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2025 Agribank Thanh Hóa đã gặt hái nhiều thành tích, được tỉnh và Agribank Việt Nam ghi nhận biểu dương, như: được Agribank khen thưởng là đơn vị xuất sắc đạt giải ba toàn hệ thống Agribank; được tặng giấy khen đơn vị có quy mô tài chính cao năm 2025; đơn vị có mức tăng trưởng nguồn vốn cao năm 2025 của toàn hệ thống Agribank...

Tăng trưởng kinh doanh không tách rời trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Trong nhiều năm nay, Agribank Thanh Hóa luôn là một trong những đơn vị đi đầu tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong năm, ngân hàng đã chi hàng tỷ đồng triển khai thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, như ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo; hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh; xây dựng, sửa chữa trường học; trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...

Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa Vũ Văn Vốn cho biết: "Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, Agribank Thanh Hóa quán triệt tới cán bộ, nhân viên về chủ trương này để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân nắm bắt được chủ trương, thiết kế các sản phẩm thuận lợi, phù hợp với đối tượng khách hàng. Đồng thời, bố trí đủ nguồn vốn đáp ứng cho nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo các đơn vị, cán bộ bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ gia đình để đáp ứng đầy đủ, kịp thời của người dân".

Bài và ảnh: Minh Hà