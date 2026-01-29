Agribank Nam Thanh Hóa đồng hành cùng chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Quang Chiểu, xã Quang Chiểu; đồng thời tham gia chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Theo đó, Agribank Nam Thanh Hóa đã trao 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Ngân hàng cũng trao 35 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn 2 xã, mỗi suất 500.000 đồng, tổng trị giá 17,5 triệu đồng.

Những món quà ý nghĩa thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng tới cộng đồng, quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, các đối tượng chính sách nhân dân vùng biên giới, góp phần giúp bà con và các em học sinh đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm.

Cũng nhân dịp này, Agribank Nam Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Những năm qua, Agribank Nam Thanh Hóa luôn tiên phong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, ngân hàng dành hàng tỷ đồng mỗi năm cho an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Khánh Phương