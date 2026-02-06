ABIC Thanh Hóa tặng thiết bị học tập tại Trường Tiểu học Tam Chung

Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, Công ty CP Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) đã tổ chức trao tặng thiết bị dạy học, áo ấm và một số phần quà tết cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung.

Trường Tiểu học Tam Chung nằm ở vùng núi cao, cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị, đồ dùng học tập của học sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong chương trình, ABIC Thanh Hóa đã trao tặng các phần quà Tết với tổng trị giá 37 triệu đồng gồm tivi, áo đồng phục và nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần mang đến cho các em nhỏ và nhà trường một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Đại diện ABIC Thanh Hóa cho biết, đơn vị tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Tết vùng cao - Xuân Bính Ngọ 2026” với mong muốn những món quà thiết thực, ý nghĩa sẽ bổ sung thiết bị học tập và nguồn tài liệu phong phú phục vụ hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.

Khánh Phương