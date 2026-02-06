Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

ABIC Thanh Hóa tặng thiết bị học tập tại Trường Tiểu học Tam Chung

Khánh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, Công ty CP Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) đã tổ chức trao tặng thiết bị dạy học, áo ấm và một số phần quà tết cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung.

ABIC Thanh Hóa tặng thiết bị học tập tại Trường Tiểu học Tam Chung

Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, Công ty CP Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) đã tổ chức trao tặng thiết bị dạy học, áo ấm và một số phần quà tết cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung.

ABIC Thanh Hóa tặng thiết bị học tập tại Trường Tiểu học Tam Chung

Trường Tiểu học Tam Chung nằm ở vùng núi cao, cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị, đồ dùng học tập của học sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong chương trình, ABIC Thanh Hóa đã trao tặng các phần quà Tết với tổng trị giá 37 triệu đồng gồm tivi, áo đồng phục và nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần mang đến cho các em nhỏ và nhà trường một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

ABIC Thanh Hóa tặng thiết bị học tập tại Trường Tiểu học Tam Chung

Đại diện ABIC Thanh Hóa cho biết, đơn vị tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Tết vùng cao - Xuân Bính Ngọ 2026” với mong muốn những món quà thiết thực, ý nghĩa sẽ bổ sung thiết bị học tập và nguồn tài liệu phong phú phục vụ hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Thanh hóa #Trường Tiểu học #Học tập #xã Tam Chung #học sinh có hoàn cảnh khó khăn #Quà tết #Nhà trường #Agribank #Bảo hiểm #Chương trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh