5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

Với 1.700 trạm phát sóng được lắp mới, mạng 5G Viettel sẽ phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho người dân trong suốt dịp đại lễ.

Sáng 2/9/2025, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Đứng sau sự kiện này là chiến dịch trọng điểm của Viettel, đảm bảo giữ vững “mạch sống số”.

Những ngày này, hàng triệu trái tim người Việt sẽ cùng hướng về Thủ đô Hà Nội. Đây là khoảnh khắc lịch sử mà ai cũng muốn ghi lại và chia sẻ. Đằng sau những thước phim livestream sắc nét, những cuộc gọi video cùng người thân và hàng triệu bài đăng trên mạng xã hội là một “chiến dịch” thầm lặng nhưng không kém phần cam go của những người lính viễn thông Viettel.

Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G phục vụ Đại lễ.

Thử thách thực sự nằm ở một loạt các sự kiện quy mô rất lớn diễn ra cùng lúc trên khắp phố phường Hà Nội như lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm; hàng loạt điểm bắn pháo hoa tầm cao cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật “khủng” vào các ngày cuối tuần như concert quốc gia, Tổ quốc trong tim, V-Concert,... mỗi nơi quy tụ từ hàng chục đến hàng trăm nghìn khán giả. Nhiệm vụ của Viettel là đảm bảo để người dân lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn nhất.

Viettel dùng hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hang.

Dự kiến, sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một “đài truyền hình di động”, tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới viễn thông.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người.

Để hoàn thành sứ mệnh này, Viettel đã vạch ra một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ.

Sóng 5G Viettel tràn ngập “ngày hội non sông”

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ Đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ, 5G Viettel phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng .

Hãy tưởng tượng mạng 4G là một con đường quốc lộ, còn 5G là đường cao tốc. Khi có quá nhiều xe cộ (người dùng) ra đường, quốc lộ sẽ tắc nghẽn. Hệ thống được thiết kế để tự động ưu tiên kết nối vào “đường cao tốc” 5G khi có sẵn. Bằng cách chủ động “hút” những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang làn 5G, Viettel đã giúp “quốc lộ” 4G trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Kết quả là, tất cả mọi người, dù dùng máy 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn. Những thiết bị này không chỉ mạnh mẽ mà còn thẩm mỹ, có thể dễ dàng lắp đặt mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Viettel là nhà mạng duy nhất phát sóng đồng thời cả 2 công nghệ 5G SA và 5G NSA. Trong đó, 5G SA là mạng độc lập hoàn toàn, mang lại độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và hiệu năng vượt trội so với 5G NSA, tốc độ gấp 10 lần 4G.

Sử dụng AI để chia sẻ tải và tối ưu vùng phủ

Lần đầu tiên, AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Đội ngũ kỹ thuật đang lắp đặt, bổ sung mạng lưới tại các tuyến phố quan trọng diễn ra các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.

Với năng lực đó, Viettel đã sẵn sàng giúp người dân lan toả những khoảnh khắc lịch sử khi những khối diễu binh tiến qua lễ đài, khi những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Hà Nội.

Quyết Thắng