5 Bí quyết chọn sơn ngoại thất giúp ngôi nhà luôn mới và bền màu với thời gian

Ngôi nhà là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp và thể hiện phong cách của gia chủ. Lớp sơn ngoại thất quyết định vẻ đẹp và khả năng bảo vệ công trình trước nắng gắt, mưa gió và độ ẩm cao của khí hậu Việt Nam. Sơn truyền thống dễ bay màu, nấm mốc và bong tróc, làm giảm giá trị ngôi nhà. Nippon Paint ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra dòng sơn ngoại thất bền màu, bảo vệ vững chắc và giữ vẻ đẹp trường tồn cho tổ ấm của bạn.

Chống thấm, tia UV, kiềm hóa và rêu mốc

Bề mặt tường dễ chịu tác động trực tiếp từ nắng gắt, mưa, độ ẩm và khí hậu. Sơn ngoại thất có khả năng chống thấm ngăn nước xâm nhập, chống tia UV hạn chế phai màu, chống kiềm hóa và rêu mốc bảo vệ bề mặt khỏi ố vàng và bong tróc. Chọn sơn phù hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này giúp ngôi nhà duy trì vẻ đẹp lâu dài và hạn chế sửa chữa tốn kém.

Chọn màu sắc phù hợp với ánh sáng và phong thủy

Màu sơn ngoại thất ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp của ngôi nhà và cảm giác sống. Nên lựa chọn màu phù hợp với hướng nhà, ánh sáng tự nhiên và phong thủy để không gian luôn sáng, hài hòa và tạo cảm giác dễ chịu. Màu sắc bền màu còn giúp ngôi nhà luôn mới mẻ theo thời gian.

Màng sơn bám dính chắc và phẳng mịn

Một lớp màng sơn chất lượng bám chắc vào tường giúp giảm nguy cơ rạn nứt, bong tróc và giữ màu sắc ổn định. Màng sơn phẳng mịn cũng tạo cảm giác đồng đều cho bề mặt, nâng cao thẩm mỹ tổng thể và bảo vệ kết cấu công trình trước những tác động vật lý và thời tiết.

Thương hiệu uy tín và công nghệ tiên tiến

Lựa chọn thương hiệu sơn uy tín như Nippon Paint đảm bảo chất lượng, độ bền và khả năng chống chịu thời tiết. Các dòng sơn công nghệ Nhật Bản tích hợp nhiều tính năng bảo vệ toàn diện, giảm phai màu, chống rêu mốc và dễ vệ sinh, giúp ngôi nhà bền đẹp lâu dài.

Loại sơn phù hợp từng khu vực

Tường mặt tiền chịu nắng mưa trực tiếp nên cần sử dụng sơn ngoại thất chống thấm và chống tia UV cao. Mặt khác, các khu vực ít tiếp xúc nắng, như tường sau nhà, có thể ưu tiên sơn bền màu và chống rêu mốc. Phân loại sơn theo khu vực giúp tối ưu hiệu quả bảo vệ và tiết kiệm chi phí.

Nếu bạn muốn bảo vệ ngôi nhà toàn diện dưới thời tiết khắc nghiệt, hãy tham khảo các dòng sơn ngoại thất nổi bật từ Nippon Paint:

Sơn Nippon WeatherGard Plus+: Chống thấm, chống rêu mốc, giữ màu lâu dài.

Sơn WeatherGard Hitex: Màng sơn bền chắc, chống bụi, chống phai màu, phù hợp tường mặt tiền.

Sơn Nippon WP 200 Plus: Chống thấm ngoại thất cao cấp, tạo lớp bảo vệ bền vững cho các bề mặt tường đứng, hạn chế tối đa tình trạng nước thấm từ phía thi công.

Lựa chọn sơn ngoại thất phù hợp, kết hợp các tiêu chí chống thấm, chống tia UV, màng sơn bám dính chắc, bền màu và phân loại theo khu vực giúp ngôi nhà luôn mới mẻ, bền đẹp và giảm chi phí bảo dưỡng. Thêm vào đó, bảo dưỡng định kỳ, xử lý kịp thời các vết nứt và vệ sinh bề mặt sẽ tối ưu tuổi thọ và giữ màu sắc lâu dài cho công trình. Nếu bạn muốn an tâm về chất lượng, màu sắc chuẩn xác và độ bền vượt trội, hãy chọn sản phẩm chính hãng tại Đại lý Nippon Paint là nơi cung cấp đầy đủ dòng sơn ngoại thất đạt chuẩn cùng tư vấn đúng nhu cầu.

Thương hiệu sơn Nippon Paint

Website: https://nipponpaint.com.vn/vi

Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: (0251) 3836579 - 3836586