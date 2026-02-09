4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo

Quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam chia thành 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên, tương ứng với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Báo cáo chuyên đề: “Đề cương Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031)” do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2/2026 nêu rõ: Tổng kết quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quá trình 100 năm chia thành 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên, tương ứng với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đó là: Kỷ nguyên giành độc lập dân tộc (1930-1945); Kỷ nguyên bảo vệ nền độc lập, kháng chiến chống xâm lược, đấu tranh thống nhất Tổ quốc, bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1945-1985); Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập, phát triển (1986-2025) và Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, bắt đầu từ năm 2026.

