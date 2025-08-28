25 quốc gia tạm dừng gửi bưu phẩm đến Mỹ do lo ngại về quy định thuế mới

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) vừa thông báo rằng 25 quốc gia thành viên đã tạm dừng vận chuyển bưu phẩm đến Mỹ. Nguyên nhân là do bất ổn liên quan đến Chính phủ Mỹ thay đổi quy định “de minimis” miễn trừ thuế quan với những bưu kiện có giá trị thấp.

Một chiếc máy bay DHL Express. (Ảnh: AP)

Là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về lĩnh vực bưu chính với 192 quốc gia thành viên, UPU cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ để đảm bảo thông tin chi tiết về những yêu cầu hoạt động mới được truyền đạt rõ ràng đến các thành viên.

Tổng giám đốc UPU Masahiko Metoki cũng đã gửi một lá thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 25/8, trình bày những lo ngại của các quốc gia thành viên về nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, quy tắc miễn trừ “de minimis” lâu nay cho phép hàng hóa trị giá dưới 800 USD được miễn thuế khi nhập khẩu sẽ hết hiệu lực vào ngày 29/8.

UPU đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để giúp các quốc gia thành viên chuẩn bị cho những tác động từ các quy định mới./.

Theo TTXVN