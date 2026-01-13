Hotline: 0822.173.636   |

17 mô hình tiêu biểu được trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/1, tại Trường THPT Hàm Rồng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Sáng 13/1, tại Trường THPT Hàm Rồng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi.

Sau 1 năm phát động và triển khai thực hiện, Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã nhận được 100 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi thuộc nhiều lĩnh vực như: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế...

Ban Tổ chức đã lựa chọn 17 mô hình tiêu biểu có tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của các em học sinh để trao giải cuộc thi cấp tỉnh, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

17 mô hình tiêu biểu được trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi.

Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 17 mô hình, sản phẩm để tham dự cuộc thi toàn quốc.

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa có 1 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhì; 1 mô hình, sản phẩm đoạt giải Khuyến khích toàn quốc; 1 mô hình xuất sắc đoạt giải Vàng tại Hội chợ Sáng chế Quốc tế Seoul 2025.

17 mô hình tiêu biểu được trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các giáo viên hướng dẫn học sinh có mô hình, sản phẩm đạt thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất kèm giấy chứng nhận, giấy khen cho nhóm tác giả: Nguyễn Viết Thành An, Nguyễn Danh Minh Hiếu, Nguyễn Viết An Minh, Lê Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Phạm Tú Anh với mô hình “Hệ thống đo kiểm môi trường và cảnh báo sớm cho người và vật nuôi trong gia đình ứng dụng AI và nền tảng số VNMAP”; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Lê Phượng

