Xứ Thanh rộn ràng cuối năm

Người dân Tam Lư xuống đồng thu hoạch lúa nếp Cay Nọi Đời sống - Xã hội 19:16 21/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 5 tháng trồng, chăm sóc, ngày 21/10, UBND xã Tam Lư đã tổ chức thu hoạch mô hình trồng lúa nếp Cay Nọi theo hướng hữu cơ, gắn với phương thức sản xuất truyền thống và liên kết bao tiêu sản phẩm tại bản Sại.

Làm rõ thông tin giáo viên tát học sinh tại Trường Mầm non Hậu Lộc Thời sự 16:59 21/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/10, một clip lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh sự việc 2 giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc có hành vi tát học sinh ngay trong giờ học. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có mặt tại...