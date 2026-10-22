Xứ Thanh rộn ràng cuối năm

(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 5 tháng trồng, chăm sóc, ngày 21/10, UBND xã Tam Lư đã tổ chức thu hoạch mô hình trồng lúa nếp Cay Nọi theo hướng hữu cơ, gắn với phương thức sản xuất truyền thống và liên kết bao tiêu sản phẩm tại bản Sại.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/10, một clip lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh sự việc 2 giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc có hành vi tát học sinh ngay trong giờ học. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có mặt tại...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al - Fergani (FIPhO 2026).
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