Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác của đơn vị đã phối hợp Công an phường Bỉm Sơn phát hiện, xử phạt một trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định

Trước đó, ngày 23/1/2026, tại đường Lê Lợi, phường Bỉm Sơn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe; phương tiện không gắn biển kiểm soát theo quy định; người điều khiển không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, phương tiện còn có dấu hiệu độ pô trái quy định.

Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Bỉm Sơn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật với tổng mức xử phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện vi phạm là 26,5 triệu đồng.

Quốc Hương