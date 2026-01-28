Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác của đơn vị đã phối hợp Công an phường Bỉm Sơn phát hiện, xử phạt một trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác của đơn vị đã phối hợp Công an phường Bỉm Sơn phát hiện, xử phạt một trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xử phạt 26,5 triệu đồng đối với nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định

Trước đó, ngày 23/1/2026, tại đường Lê Lợi, phường Bỉm Sơn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe; phương tiện không gắn biển kiểm soát theo quy định; người điều khiển không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, phương tiện còn có dấu hiệu độ pô trái quy định.

Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Bỉm Sơn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật với tổng mức xử phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện vi phạm là 26,5 triệu đồng.

Quốc Hương

Từ khóa:

#phường Bỉm Sơn #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #Cảnh sát giao thông #Nam thanh niên #Quy định #xử phạt #Không đội mũ bảo hiểm #Vi phạm luật #đường bộ #Phát hiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Thí điểm áp dụng quy định về đào tạo thực hành y khoa đối với lực lượng vũ trang

Thí điểm áp dụng quy định về đào tạo thực hành y khoa đối với lực lượng vũ trang

Y tế - Sức khỏe
Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-CP về thí điểm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với lực lượng vũ trang...
Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng cấm

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng cấm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những hành vi gian lận thương mại và hàng cấm qua cửa khẩu. Qua đó...
Từ quan điểm Đại hội XIV của Đảng đến thực tiễn Thanh Hóa: Đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng để bảo vệ động lực phát triển

Từ quan điểm Đại hội XIV của Đảng đến thực tiễn Thanh Hóa: Đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng để bảo vệ động lực phát triển

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội XIV của Đảng khẳng định rõ: giữ vững kỷ cương, liêm chính trong quản trị quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, nhiều địa phương đang chuyển mạnh tư duy đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh