Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Trại giam Thanh Cẩm

VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường về tội “Cố ý gây thương tích”, xảy ra trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an).

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào sáng ngày 23/10/2025 tại hiện trường lao động thuộc Phân trại số 2, Trại giam Thanh Cẩm. Do mâu thuẫn bộc phát trong lúc lao động liên quan đến nội dung một bộ phim, phạm nhân Trương Văn Cường (sinh năm 1998) và phạm nhân Mạc Văn Trình (sinh năm 1988) đã xảy ra tranh cãi. Trong quá trình xô xát, bị cáo Trương Văn Cường đã sử dụng một con dao (dụng cụ lao động được cấp phát) chém nhiều nhát vào vùng cổ, đầu và tay trái của Mạc Văn Trình. Hậu quả, Mạc Văn Trình bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 12%.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, thực hiện tranh tụng nhằm làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án; đồng thời phân tích sắc bén tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Trương Văn Cường phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, tuyên xử bị cáo 3 năm tù. Hình phạt này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ.

Thông qua phiên tòa xét xử lưu động, đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, yêu cầu các phạm nhân đang chấp hành án phải chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam, tích cực cải tạo để sớm trở về với gia đình và cuộc sống bình thường.

Quốc Hương