Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Công an xã Hồi Xuân triển khai chương trình “Đổi súng lấy quà”, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an xã Quảng Chính đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được phối hợp triển khai thường xuyên với sự tham gia của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khơi dậy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong Nhân dân.

Từ thực tế địa bàn, người dân đã tích cực cung cấp thông tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an kịp thời xác minh, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Trong 8 tháng năm 2026, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm ANTT, đồng thời tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 6 vũ khí thô sơ và hơn 5kg pháo.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Quảng Chính còn được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm địa bàn như “Tổ an ninh công nhân”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Chung tay cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”... Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Cụ thể, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Cùng với đó, Công an tỉnh tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Lực lượng công an sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.

Qua những đợt phát động, nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 100 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của Hội LHPN tỉnh; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên tự quản”; mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”...

Hằng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Củng cố và phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng khu phố, người có uy tín trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Lồng ghép nội dung công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, trường học an toàn về ANTT; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bài và ảnh: Lê Quốc