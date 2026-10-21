Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại các cơ sở y tế

Xây dựng môi trường y tế xanh, sạch, đẹp không chỉ tạo cảnh quan thân thiện mà còn góp phần kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn trong khám, chữa bệnh. Từ những việc làm thường xuyên, các cơ sở y tế đang từng bước đưa yêu cầu bảo vệ môi trường trở thành nền nếp trong hoạt động chuyên môn.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, ấn tượng dễ nhận thấy là không gian xanh, khuôn viên sạch sẽ, các khu vực khám bệnh, hành lang được giữ gìn vệ sinh. Với những người phải thường xuyên đến viện điều trị, không gian thoáng đãng, vệ sinh góp phần giảm bớt áp lực, giúp họ yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Bà Hà Thị Hường (xã Triệu Sơn) chia sẻ: “Môi trường bệnh viện sạch sẽ, không có mùi khó chịu nên khi đến khám và điều trị, tôi cảm thấy thoải mái, hài lòng”.

Để duy trì môi trường ấy, bệnh viện chú trọng vệ sinh thường xuyên tại các khoa, phòng; bố trí thùng rác có ngăn phân loại ở khu vực chờ, hành lang và những vị trí phù hợp, tạo thuận lợi cho người bệnh, người nhà bỏ rác đúng nơi quy định. Rác thải được phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết và chuyển đi xử lý theo quy trình, góp phần hạn chế nguy cơ phát tán tác nhân gây bệnh, ô nhiễm môi trường.

Tại Khoa Khám bệnh, việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp được gắn với trách nhiệm của từng nhân viên. Khoa phát động phong trào mỗi người có một ý tưởng sáng tạo xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp. Hằng ngày, khoa phân công nhân viên y tế dọn vệ sinh, đưa rác thải về kho, điểm tập kết. Đồng thời, khoa đã bố trí cây xanh tại hành lang, không gian chờ, góp phần tạo không gian gần gũi, dễ chịu cho người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, cho biết: “Phương châm của khoa là “sạch sẽ từ cảnh quan, tận tâm từ y đức” nên mỗi người nhân viên y tế đều chủ động giữ gìn vệ sinh, phân loại rác đúng quy định, góp phần hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe người bệnh và nhân viên y tế”.

Không chỉ ở khu vực khám bệnh, tại Khoa Nội 1, việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp được duy trì từ những hoạt động cụ thể trong từng ngày điều trị. Hằng ngày, nhân viên y tế được phân công phụ trách vệ sinh môi trường tại từng khu vực. Vào sáng thứ sáu hằng tuần, cán bộ, nhân viên y tế của khoa đến sớm hơn để tổng vệ sinh phòng bệnh, khu vực làm việc và hành lang. Rác thải được phân loại ngay tại khoa phòng, tại xe tiêm và được thu gom đưa về nơi tập kết mỗi ngày theo quy định. Đáng chú ý, khoa sử dụng cặp lồng để người bệnh nhận cháo từ thiện, thay cho hộp nhựa dùng một lần, góp phần giảm lượng chất thải nhựa phát sinh.

Cùng với sự chủ động của từng khoa, bệnh viện chú trọng việc thu gom, quản lý, xử lý rác thải y tế, nước thải theo quy trình. Hằng năm, bệnh viện phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, quy định, quy trình xử lý rác thải, nước thải cho cán bộ, nhân viên y tế. Các phong trào thi đua xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp được triển khai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, các hoạt động xây dựng môi trường khám, chữa bệnh xanh, sạch, đẹp cũng được duy trì thường xuyên. Bệnh viện bổ sung cây xanh, duy trì vệ sinh hằng ngày khuôn viên và các khu vực chuyên môn. Đồng thời, bố trí thùng rác phục vụ phân loại chất thải tại các khoa. Mỗi khoa đều bố trí 4 thùng rác phân loại. Chiều thứ năm hằng tuần, các khoa thực hiện “5S”, tổng vệ sinh khuôn viên khoa phòng, máy móc, dụng cụ y tế và sắp xếp khu vực làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Công tác khử khuẩn phòng bệnh, thu gom và xử lý chất thải, nước thải được thực hiện theo quy định, góp phần bảo đảm vệ sinh và kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Bệnh viện lồng ghép việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp với các phong trào thi đua của ngành, của bệnh viện, qua đó xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Thực tế cho thấy, xây dựng môi trường y tế xanh, sạch, đẹp không phải là công việc chỉ thực hiện trong các đợt thi đua hay dừng lại ở việc chỉnh trang cảnh quan. Điều quan trọng là duy trì các quy trình vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất thải một cách nghiêm túc, thường xuyên. Trong đó, trách nhiệm của nhân viên y tế cần đi cùng ý thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần khi có giải pháp thay thế phù hợp.

Từ những hành động cụ thể mỗi ngày, môi trường bệnh viện từng bước trở nên sạch sẽ, thân thiện và an toàn hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường mà còn là một phần quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng và sức khỏe của Nhân dân.

Bài và ảnh: Thùy Linh