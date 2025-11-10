Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện cả về đạo đức, tri thức, thẩm mỹ. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra liên tục trên địa bàn tỉnh thời gian qua đang là vấn đề đáng lo ngại đặt ra không chỉ với những người làm công tác giáo dục mà cả với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội. Bởi vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống BLHĐ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện trở nên cấp thiết.

Một buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại Trường THPT Bỉm Sơn.

Liên tiếp những vụ việc BLHĐ xảy ra trong thời gian qua tại Thanh Hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cụ thể, đầu năm 2025, một nữ sinh của Trường THPT Nông Cống 2, xã Thắng Lợi bị bạo lực dẫn đến gãy đốt sống cổ; cũng tại Trường THPT Nông Cống 2 một nam sinh bị đánh trọng thương ngay tại cổng trường; hay như vụ việc học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình đánh nhau khiến 1 học sinh tử vong. Và gần đây nhất là vụ việc một nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, xã Triệu Sơn bị nhóm học sinh lớp 11 đánh hội đồng, sau đó tử vong vào chiều 5/11...

Các vụ việc trên không chỉ gây bàng hoàng trong dư luận, mà còn gióng lên hồi chuông báo động nghiêm trọng về thực trạng BLHĐ hiện nay. Nếu như trước đây, các vụ đánh nhau này thường được nhìn nhận dưới góc độ bộc phát, nông nổi, thì những vụ việc gần đây đã vượt ra khỏi phạm vi đó. Nó cho thấy sự gia tăng của hành vi bạo lực cực đoan trong lứa tuổi học sinh; phản ánh lỗ hổng trong giáo dục giá trị sống, sự thiếu hụt nghiêm trọng kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và cả sự lỏng lẻo trong giám sát, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Không đứng ngoài cuộc, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã và đang đồng loạt triển khai các giải pháp phòng, chống BLHĐ, từ tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, đến phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường. Mục tiêu là giúp học sinh nhận diện sớm hành vi bạo lực, biết cách chia sẻ, ứng xử tích cực và cùng nhau xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Là đơn vị tiêu biểu trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh, Trường Tiểu học và THCS Yên Ninh đã tổ chức các buổi ngoại khóa về các chủ đề giáo dục kỹ năng sống, đồng thời lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, các môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, sinh hoạt 15 phút đầu giờ và các hoạt động giáo dục khác; triển khai các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ cho 100% học sinh tham dự. Trường cũng triển khai mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, mỗi học sinh có học lực tốt, có thế mạnh về kỹ năng sẽ đồng hành cùng một bạn khác còn rụt rè và học lực yếu hơn. Qua đó, tình thân bạn bè được vun đắp, mâu thuẫn giảm đi, sự cảm thông và thấu hiểu được lan tỏa. Thầy giáo Lê Văn Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Yên Ninh, cho biết: “Các hoạt động tuyên truyền giúp học sinh có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có lối sống lành mạnh, phòng, chống các hành vi lệch chuẩn có thể dẫn đến BLHĐ. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, kỹ năng xử lý tình huống mâu thuẫn cho học sinh. Nhờ đó, những năm qua các trường hợp học sinh xảy ra BLHĐ của trường hầu như không có”.

Để ngăn chặn BLHĐ tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 19-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống BLHĐ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để UBND tỉnh đưa nội dung phòng chống BLHĐ, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra BLHĐ. Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và chương trình ngoài giờ chính khóa tại đơn vị trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình, diễn đàn “Cổng trường an toàn”; “Tổ tư vấn học đường”; “Phòng chống BLHĐ”... qua đó, sớm phát hiện, phòng ngừa, hóa giải mâu thuẫn. Các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh; rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt... để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp...

Giáo dục không chỉ dạy chữ, mà còn phải dạy người. Những vụ việc đau lòng do BLHĐ liên tiếp xảy ra thời gian vừa qua chính là hồi chuông cảnh báo cần phải xóa bỏ, tiến tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bài và ảnh: Minh Hà