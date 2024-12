Xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện

Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, thì văn hóa ứng xử được coi là “chìa khóa” then chốt tạo sức hút du khách. Xác định rõ điều đó, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đều nỗ lực thực hiện nhiều cách làm nhằm xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách.

Nhờ xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện nên bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Huyện Bá Thước có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, trong đó phải kể đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thác Hiêu, thác Muốn... và hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Mường, Thái. Hàng loạt điểm đến đang thu hút du khách như: di tích khảo cổ học Mái Đá Điều, lễ hội Mường Khô, làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm, ủ rượu cần thôn Tân Thành, xã Thành Lâm...

Phát huy tiềm năng, lợi thế đó, giai đoạn 2019-2024, huyện đã xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, để du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phát triển tạo sức hấp dẫn du khách, huyện đã thực hiện tích cực nhiều giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đến việc xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng không đúng giá niêm yết, chèn ép, chèo kéo khách; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin của du khách; cung cấp thông tin về các điểm đến và dịch vụ du lịch cho du khách. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện có khá nhiều cơ sở kinh doanh du lịch phục vụ ăn uống cho du khách, nên công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được huyện đặt lên hàng đầu. Huyện đã ban hành kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, hàng năm, huyện đều phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa giao thông cho những người làm dịch vụ du lịch ở địa phương.

Ông Hà Văn Giáp, hộ làm du lịch cộng đồng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết: "Được tham gia các lớp tập huấn của các cấp, các ngành, chúng tôi hiểu rằng muốn phát triển du lịch bền vững phải thay đổi tư duy và ý thức của chính người dân làm du lịch. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền để du khách có những hành động chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, ứng xử niềm nở, thân thiện với du khách, từ đó tạo ấn tượng tốt để du khách tiếp tục quay trở lại".

Tại huyện Quan Hóa, bản Bút, xã Nam Xuân không chỉ giữ chân du khách bằng sản phẩm du lịch độc đáo mà còn bởi môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Ông Hà Công Chức, trưởng bản Bút cho hay: "Ở bản Bút có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Ngay từ khi bắt đầu làm du lịch, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử “nên làm - không nên làm” cho người dân. Các ngành, đơn vị liên quan cũng mở các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp với du khách như mỉm cười, xin chào, xin lỗi hay các kỹ năng xử lý sự cố. Khuyến khích người dân cải tạo, nâng cấp nhà cửa, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm...".

Đến bản Bút để tham quan, bà Mai Thị Anh (Hà Nội), chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi cùng gia đình đến bản Bút. Quả thật ở đây cảnh quan thiên nhiên xanh mát, tươi đẹp, không khí trong lành, lại có khá nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như: ngắm cảnh thiên nhiên, nhà sàn, khám phá đời sống của người dân tộc Thái, chèo thuyền trên hồ Pha Đay. Đặc biệt tôi ấn tượng nhất là thái độ phục vụ của những người làm du lịch, người dân sinh sống tại đây đối với du khách rất thân thiện, cởi mở. Do đó, tôi rất hài lòng và nhất định sẽ quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa".

Để xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tới các khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh... Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở hoạt động du lịch, các hộ dân làm homestay phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản, chế biến thức ăn, đồ uống; niêm yết thực đơn, giá công khai và không bán cao hơn giá niêm yết; không lợi dụng thời điểm đông khách để ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách... Đồng thời, tăng cường vận động Nhân dân, du khách nêu cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt