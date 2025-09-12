Xác minh thông tin phản ánh về bãi trông giữ xe tại Công ty TNHH Minh Quang

Sau khi trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip phản ánh về việc Công ty TNHH Minh Quang ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thu phí trông giữ xe máy bị xử lý khi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cao hơn so với quy định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc...

Qua xác minh, Công ty TNHH Minh Quang có địa chỉ ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do ông Lê Đình Quang là chủ sở hữu đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện và đã ký hợp đồng trông giữ phương tiện với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong hợp đồng quy định rõ mức phí được thu đối với mô tô, xe máy là: Ngày: 5.000 đồng; Đêm: 10.000 đồng; Tháng: 110.000 đồng.

Về nội dung clip phản ánh, ngày 11/8/2025, anh H.T.N, sinh năm 1999 trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Ngày 20/8/2025, anh N. có đến bãi xe của Công ty TNHH Minh Quang để nhận lại phương tiện và đóng tiền bến bãi.

Tại đây, anh N. được bảo vệ bãi xe thông báo mức phí trông giữ xe 10 ngày là 450.000 đồng. Thấy mức phí quá cao so với quy định nên anh N. không đóng tiền, không nhận phương tiện. Để phản ánh lại vụ việc anh N. và một số người đi cùng đã quay clip sự việc trên để đăng tải lên mạng xã hội.

Đến ngày 21/8/2025, anh N. quay lại bãi xe Công ty TNHH Minh Quang trực tiếp gặp ông Lê Đình Quang là chủ sở hữu Công ty và đã được thu phí, viết hóa đơn đúng với mức thu tiền là 150.000 đồng/10 ngày trông giữ xe.

Căn cứ tài liệu xác minh, xét thấy tại bãi xe của Công ty TNHH Minh Quang đã thu phí giữ xe quá cao so với quy định và hợp đồng đã ký kết; Công ty cũng không niêm yết công khai mức giá trông giữ tại bãi xe; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát nhân viên (bảo vệ)... Vì vậy, ngày 25/8/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chấm dứt hợp đồng trông giữ xe đối với Công ty TNHH Minh Quang do không thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng trông giữ phương tiện. Đồng thời, có văn bản đề nghị Công an xã Yên Định tham mưu Chủ tịch UBND xã kiểm tra, làm rõ vi phạm liên quan đến việc trông giữ phương tiện tại bãi xe của Công ty TNHH Minh Quang để chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Hòa (CTV)