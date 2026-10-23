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Xác minh phản ánh qua VNeTraffic, xử lý tài xế vượt đèn đỏ

Lê Hợi - Văn Thọ (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính 1 trường hợp điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” và đề nghị xử phạt theo quy định.

Xác minh phản ánh qua VNeTraffic, xử lý tài xế vượt đèn đỏ

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính 1 trường hợp điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” và đề nghị xử phạt theo quy định.

Video: Người dân phản ánh xe vi phạm thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo đó, ngày 21/10/2026, sau khi nhận phản ánh của công dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về xe ô tô biển kiểm soát 36A - 001.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Phú, thuộc địa phận phường Bỉm Sơn; Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô tô là anh Đ.V.T, sinh năm 1969, trú tại phường Bỉm Sơn.

Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. về hành vi vi phạm: “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” theo quy định tại điểm b, Khoản 9, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Xác minh phản ánh qua VNeTraffic, xử lý tài xế vượt đèn đỏ

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển xe ô tô đối với anh Đ.V.T.

Qua vụ việc trên, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể phản ánh trực tiếp trên VNeTraffic hoặc qua số điện thoại, zalo của đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát giao thông 070.799.3636 để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Hợi - Văn Thọ (CTV)

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