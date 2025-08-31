Xã Sao Vàng thực hiện phát quà 2/9 cho toàn thể Nhân dân

Thực hiện Công điện số 149/CĐ-CP ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ và các vản bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Sao Vàng đã triển khai việc cấp phát quà cho Nhân dân trên địa bàn.

Đông đảo người dân đến nhận quà với khí thế phấn khởi.

Theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Sao Vàng có số dự toán kinh phí được giao là 4,482 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc cấp phát quà cho Nhân dân kịp thời, đúng đối tượng, xã Sao Vàng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai; phân công nhiệm vụ cho từng ban, phòng, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ công chức.

Đồng thời, xã đã thành lập 51 Tổ thực hiện việc cấp, phát tiền quà cho Nhân dân tại các nhà văn hoá thôn trên toàn địa bàn; tổ chức cuyên truyền, thông báo cho Nhân dân biết địa điểm, thời gian tổ chức cấp, phát quà.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, phân công rõ người, rõ việc nên ngay từ đầu giờ chiều 31/8, tại các nhà văn hoá thôn - địa điểm cấp phát tiền quà cho Nhân dân trên địa bàn xã Sao Vàng, đã có đông đảo người dân đến nhận quà với khí thế phấn khởi.

Tính đến 15h ngày 31/8, thôn Quần Ngọc đã hoàn thành việc cấp phát tiền quà cho Nhân dân với tổng số 593/593 nhân khẩu.

Người dân sã Sao Vàng nhận quà tại nhà văn hoá thôn.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức UBND xã cùng các đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm; lực lượng công an xã bố trí bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo kế hoạch, ngày mai 1/9, xã Sao Vàng tiếp tục tổ chức trao trực tiếp tiền quà đến tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.

Lê Hải (CTV)