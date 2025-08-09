Xã Sao Vàng quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của tỉnh

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân hướng tới đại hội đảng các cấp, Đảng bộ và Nhân dân xã Sao Vàng đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.

Đảng ủy xã Sao Vàng họp triển khai nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Thọ Lâm, Xuân Sinh, Xuân Phú và thị trấn Sao Vàng. Hiện xã có tổng diện tích tự nhiên 89,28km2, quy mô dân số 44.643 người. Đảng bộ xã Sao Vàng được thành lập theo Quyết định số 4253-QĐ/TU ngày 23/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Đảng bộ xã có 74 tổ chức đảng trực thuộc với 1.988 đảng viên. Với vị thế nổi bật là cửa ngõ phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nằm trong khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; có sân bay quân sự, Cảng Hàng không Thọ Xuân đang được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 47, 47C, đường Hồ Chí Minh, tuyến nối Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu Kinh tế Nghi Sơn, Quốc lộ 47 nối đến nước bạn Lào... Sao Vàng có tiềm năng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và đô thị, là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp với số lượng gần 8.000 công nhân... hiện có nhiều dự án kinh tế đang được triển khai; là khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng không trọng điểm của tỉnh và vùng Bắc Trung bộ.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, xã Sao Vàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, trước khi sáp nhập, xã Sao Vàng có Xuân Sinh và Thọ Lâm đã xây dựng thành công xã NTM nâng cao; thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh; Xuân Phú tiếp tục giữ vững xã NTM; cảnh quan khang trang, môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Kinh tế các địa phương phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 73,5 triệu đồng/năm. Nông nghiệp có bước phát triển, hình thành các mô hình nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được 204,6ha (đạt 100,6% kế hoạch); chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung; thu hút đầu tư nông nghiệp trên 150 tỷ đồng. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai bài bản, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương; toàn xã có 3 sản phẩm OCOP được công nhận. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế. Công nghiệp chủ lực được mở rộng quy mô lớn như Công ty TNHH giày Adiana, Công ty TNHH công nghệ thể thao Vitory, Công ty TNHH giày LongYi Việt Nam. Thương mại - dịch vụ phát triển khá; các loại hình dịch vụ tăng nhanh; hạ tầng dịch vụ, thương mại nông thôn được quan tâm đầu tư và phát triển. Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng, lượng khách qua Cảng Hàng không Thọ Xuân năm 2025 ước đạt 1,7 triệu lượt người; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Lamori Resort and Spa (Thọ Lâm) đi vào hoạt động từ ngày 19/1/2025, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; huy động và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư, phát triển với tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt hơn 600 tỷ đồng; công tác quy hoạch 4 xã cũ được phê duyệt, gắn với quy hoạch chung của vùng và đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Công tác phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; thu ngân sách Nhà nước vượt mục tiêu đại hội. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; một số công trình giao thông mang tính đột phá như: công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương, thủy lợi được đầu tư nâng cấp tạo động lực phát triển của địa phương. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường.

Xã Sao Vàng không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà còn quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; điểm nổi bật là 3 đơn vị: thị trấn Sao Vàng, Xuân Phú, Xuân Sinh được công nhận là xã chuyển đổi số. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao và du lịch được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới và có bước phát triển. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,35%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sao Vàng tiếp công dân tận tình, trách nhiệm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới toàn diện. Đảng bộ xã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, các tổ chức đoàn thể, MTTQ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

Hành trình mới, khát vọng mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Sao Vàng xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiệm kỳ trước, địa phương tập trung phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng, Hoàng Văn Đồng cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sao Vàng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vị trí chiến lược; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy dân chủ, đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Tập trung chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trọng điểm, tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế. Với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Sao Vàng vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh, hướng tới đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sao Vàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự phát triển toàn diện và vững mạnh của một Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân chính là nguồn sức mạnh to lớn, tạo động lực để Sao Vàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Bài và ảnh: Bảo Thanh