Xã Quảng Chính gặp mặt quân nhân xuất ngũ, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ năm 2026

Sáng ngày 8/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Chính long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và giao nhiệm vụ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 xã Quảng Chính có 29 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, công tác, được kết nạp Đảng, phong quân hàm và được tặng các hình thức khen thưởng của cấp trên, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND xã Đồng chí Lê Đại Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các quân nhân xuất ngũ; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm trong lao động, sản xuất, tham gia tích cực các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Quảng Chính ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo địa phương tặng quà các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2026.

Đối với 38 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, lãnh đạo xã tin tưởng các đồng chí sẽ vững vàng tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã trao quà động viên các quân nhân xuất ngũ và chuẩn bị nhập ngũ, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên sớm ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, nghĩa tình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quảng Chính đối với công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

