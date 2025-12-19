Hotline: 0822.173.636   |

Xã Phú Xuân: Truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và đối thoại chính sách

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/12, tại xã Phú Xuân, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN xã Phú Xuân tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng và đối thoại chính sách.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các hình thức truyền thông được tổ chức phong phú, hấp dẫn bằng tiểu phẩm; giao lưu “Đuổi hình bắt chữ”; thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đã giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ và có thêm hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống về bạo lực.

Xã Phú Xuân: Truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và đối thoại chính sách

Tiểu phẩm tại buổi truyền thông giúp người xem dễ hiểu, dễ tiếp thu nội dung truyền đạt.

Thông qua truyền thông, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN xã Phú Xuân đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến gần hơn với người dân; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, Tổ truyền thông tại cồng đồng và mỗi hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình, cộng đồng an toàn, không bạo lực.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đối thoại chính sách với chủ đề “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống bạo lực gia đình” và giám sát việc thực hiện bình đẳng giới.

Lê Hà

