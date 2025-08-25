Xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 từ 03 giờ 20 phút sáng 26/8

Vào hồi 18 giờ ngày 25/8/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, trên sông Mã mực nước đang đổ về hồ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1450m3/s. Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25.5m như sau:

Thời gian xả lũ: Từ 03 giờ 20 phút ngày 26/8/2025, thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17 giờ, ngày 4/9/2025.

Lưu lượng xả dự kiến từ 2200 m3/s đến 3850m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25.5m (Mực nước dâng bình thường 25.5m).

Tổng lưu lượng về hạ du dự kiến:Q = Q nhà máy + Q xả tràn =2200 m3/s đến 3850m3⁄s;

Mực nước hạ lưu chênh lệch từ: cao trình 19m đến 25m

Công tác xả lũ: Thực hiện theo Quyết định 3371/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công thương về việc Ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ theo điều 11 bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước.

Intracom đề nghị UBND các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Vân thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc.

Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.

Intracom sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân, xã không thực hiện biện pháp phòng tránh bảo vệ con người, tài sản theo thông báo này. Các xã vùng hạ lưu cần có kế hoạch chủ động trong việc di dời nhân dân để an toàn nếu thấy cần thiết.

LP