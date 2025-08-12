Xã Cẩm Thủy: Quyết tâm cao, khát vọng lớn, tăng tốc bứt phá vươn lên trong nhiệm kỳ mới

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Cẩm Thủy không chỉ nhanh chóng đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, mà còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề bứt phá vươn lên trong nhiệm kỳ mới.

Một góc xã Cẩm Thủy.

Tạo dựng nền móng vững chắc

Cùng với các địa phương trong cả nước, từ ngày 1/7/2025, xã Cẩm Ngọc và thị trấn Phong Sơn cũ chính thức “về chung một nhà”, lấy tên mới là xã Cẩm Thủy, với diện tích 64,42km2, quy mô dân số gồm 7.300 hộ dân/30.042 nhân khẩu. Xã có ba dân tộc chính là Kinh, Mường và Dao cùng sinh sống đoàn kết với nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm 56,57%, Mường 40,19%, Dao 2,24% và các dân tộc khác chiếm 1%. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu của các đơn vị cũ đã tạo động lực cho xã Cẩm Thủy mới vươn lên bứt phá đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực, với 23/26 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, nổi bật là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả cao. Trên địa bàn xã đã hình thành hàng chục mô hình kinh tế quy mô vừa và nhỏ mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Trong năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã ước đạt 644 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 885 tỷ đồng, tăng 302 tỷ đồng so với năm 2020. Hiện xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, đầu tư, quản lý kinh doanh chợ và các loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả. Việc thu hút đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ với quy mô lớn cũng đang được xã triển khai thực hiện.

Chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, thể thao của xã từng bước được nâng lên với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực từ các cơ quan, đơn vị và người dân. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, nhà văn hóa, khu thể thao, vui chơi, giải trí trong toàn xã tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Các danh hiệu văn hóa cũng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện toàn xã có 23/23 đơn vị thôn, tổ dân phố và 15/15 cơ sở giáo dục đạt tiêu chí đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa đạt được những kết quả quan trọng. Mạng lưới trường lớp học được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến, chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng qua các năm. Tỷ lệ phổ cập giáo dục ở xã đạt 100%, trong đó trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đạt mức độ 3. Hiện xã có 15/15 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường đạt mức độ 2, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2025 còn 123 hộ, bằng 1,68%, giảm 317 hộ và giảm 4,56% so với năm 2021; hộ cận nghèo là 180 hộ, chiếm tỷ lệ 2,47%. Xã đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn

Từ sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Thủy trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đã góp phần đưa xã vươn lên đạt nhiều kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Đây là hành trang quý giá để Đảng bộ và Nhân dân trong xã vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Thủy.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Thủy đang nỗ lực tập trung vào một số mục tiêu, nhiệm vụ đó là: Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm phù hợp tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng xã Cẩm Thủy phát triển toàn diện theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, một số chỉ tiêu quan trọng cũng được Đảng bộ xã đặt ra như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân của xã giai đoạn 2026-2030 đạt 8,5%. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người/năm ở xã được nâng lên 80,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,0%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm 6,0%...

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã đặt ra 3 chương trình trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng xã phát triển toàn diện theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của xã đồng bộ theo hướng hiện đại...

Từ chủ trương sáp nhập, xã Cẩm Thủy hôm nay có điểm xuất phát mới, lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về nội lực và rộng mở hơn về tầm nhìn. Tin rằng, từ sự đồng thuận, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã và với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã sẽ tiếp tục bứt phá trên mọi lĩnh vực, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Văn Trung

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy