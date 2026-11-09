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Xã Ba Đình chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng vụ đông

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình mưa lớn được dự báo kéo dài trong ngày 9/11, xã Ba Đình đã khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, tập trung huy động máy bơm, khơi thông dòng chảy, mở các cống tiêu thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích cây trồng vụ đông.

Xã Ba Đình chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng vụ đông

Trước tình hình mưa lớn được dự báo kéo dài trong ngày 9/11, xã Ba Đình đã khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, tập trung huy động máy bơm, khơi thông dòng chảy, mở các cống tiêu thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với diện tích cây trồng vụ đông.

Xã Ba Đình chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng vụ đông

Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng tại xã Ba Đình.

Vụ đông năm nay, xã Ba Đình có tổng diện tích gieo trồng khoảng 180 ha. Do ảnh hưởng của mưa lớn, phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đều bị ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Trước tình hình đó, xã đã chủ động huy động 2 máy bơm dã chiến công suất lớn cùng hàng chục máy bơm nhỏ của các hộ dân để khẩn trương bơm tiêu nước tại những khu vực bị ngập. Đồng thời, phối hợp với đơn vị thủy nông tổ chức khơi thông dòng chảy, kiểm tra, vận hành và mở các cống tiêu thoát nước, tạo điều kiện cho nước rút nhanh khỏi đồng ruộng.

Xã Ba Đình chủ động tiêu úng, bảo vệ cây trồng vụ đông

Xã Ba Đình huy động máy bơm tiêu nước tại những khu vực bị ngập.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiêu úng, đến sáng 9/11, diện tích cây trồng vụ đông bị ngập trên địa bàn xã còn khoảng 30 ha.

Hiện địa phương đang tiếp tục duy trì hoạt động của các máy bơm, theo dõi sát tình hình thời tiết và mực nước trên đồng ruộng để kịp thời xử lý những khu vực còn ngập úng.

Trịnh Tuấn Anh

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