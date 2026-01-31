WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Nipah từ Ấn Độ ở mức thấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/1 cho biết nguy cơ lây lan virus Nipah liên quan đến các ca bệnh mới được ghi nhận tại Ấn Độ hiện vẫn ở mức thấp, không chỉ trong phạm vi quốc gia này mà cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Bà Anais Legand, quan chức thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO: Nguy cơ lây lan virus Nipah từ Ấn Độ ở mức thấp. Ảnh: Global News.

Theo WHO, giới chức y tế Ấn Độ đã thông báo với tổ chức này vào đầu tuần về hai ca nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này. Đây hiện là hai trường hợp duy nhất được ghi nhận liên quan đến đợt bùng phát lần này. Cả hai bệnh nhân đang được điều trị và chăm sóc hỗ trợ tại cơ sở y tế, đồng thời không có lịch sử di chuyển trong thời gian xuất hiện triệu chứng.

Phát biểu với báo giới tại Geneve, bà Anais Legand, quan chức thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh rằng cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào tại các quốc gia khác có liên quan đến ổ dịch trên. WHO đánh giá tình hình hiện vẫn đang được kiểm soát.

Cũng theo WHO, chính quyền Ấn Độ đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, bao gồm tăng cường giám sát dịch tễ, mở rộng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, truy vết người tiếp xúc gần và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân.

WHO cho biết hơn 190 người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân nhiễm virus Nipah hiện đang được theo dõi chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào trong số những người tiếp xúc xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm hoặc cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Virus Nipah có mức độ nguy hiểm cao, có thể lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh. Ảnh: WHO.

Virus Nipah là một bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nhưng có mức độ nguy hiểm cao. Virus này có thể lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh, đặc biệt là loài dơi ăn quả, hoặc thông qua thực phẩm bị ô nhiễm như nhựa chà là tươi. Ngoài ra, virus cũng có khả năng lây từ người sang người khi tiếp xúc gần.

WHO khẳng định đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ấn Độ, đồng thời sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Ấn Độ từng ghi nhận một số ca nhiễm virus Nipah trong những năm trước và đã thể hiện năng lực kiểm soát dịch hiệu quả. Theo WHO, trong vòng 5 năm qua, nước này ghi nhận khoảng 12 ca nhiễm được xác nhận, tất cả đều xảy ra tại bang Kerala ở miền Nam.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters