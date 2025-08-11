Vững bước trên hành trình đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bỉm Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại chặng đường đã qua và đề ra những định hướng phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, sự đổi mới tư duy lãnh đạo, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết chính là những yếu tố cốt lõi để đưa Bỉm Sơn vững bước trên hành trình đổi mới và hội nhập.

Một góc phường Bỉm Sơn. Ảnh: Hoài Anh

Những năm qua, các xã, phường trước sáp nhập (gồm các phường: Ba Đình, Đông Sơn, Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung cũ) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở mỗi địa phương trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển phường Bỉm Sơn sau sáp nhập.

Trong bối cảnh phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, Đảng bộ và Nhân dân phường Bỉm Sơn tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh hành động và khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trên tinh thần đó, định hướng cho nhiệm kỳ tới được xác định là: Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng phường Bỉm Sơn đến năm 2030 trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đảng bộ phường sẽ tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét và bền vững trong toàn nhiệm kỳ. Trước hết, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trọng tâm là quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Song song với đó đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong phát triển kinh tế, phường xác định rõ vai trò động lực công nghiệp - xây dựng và khai thác các lợi thế địa phương. Trong đó, cần tập trung nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ vận tải, logistics, kho bãi gắn với công nghiệp và hạ tầng giao thông liên vùng. Đặc biệt chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là đẩy mạnh các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, phân phối... Chú trọng xây dựng và phát triển mạnh thị trường tài chính; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực dịch vụ. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, gắn với Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển; qua đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Mặt khác, quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững phù hợp điều kiện thực tiễn trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà máy xi măng Long Sơn tăng trưởng sản phẩm ổn định, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế trên địa bàn. Ảnh: H.A

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường xác định phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Vì vậy, phường sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống. Tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, chăm lo phát triển toàn diện thế hệ trẻ. Đặc biệt, chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững. Các thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Việc củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc được quan tâm hàng đầu. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Chủ động phối hợp trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những yếu tố then chốt để thực hiện thành công các định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới chính là khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng đổi mới tư duy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phát triển hạ tầng số, nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số.

Đại hội Đảng bộ phường Bỉm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội của kỳ vọng và niềm tin; đại hội của đoàn kết, kỷ cương, năng động và phát triển, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xây dựng Bỉm Sơn trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Văn Khiên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn