Vòng bán kết chưa từng có ở giải U23 châu Á; Man Utd hồi sinh tại Derby Manchester

Rạng sáng 18/1, U23 Hàn Quốc đã giành tấm vé cuối cùng vào bán kết sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Australia. Dù bị gỡ hòa ở đầu hiệp hai, đội bóng xứ kim chi vẫn bản lĩnh định đoạt trận đấu nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Shin Min-Ha ở phút 88.

U23 Hàn Quốc vào bán kết gặp Nhật Bản.

Kết quả này đã tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu: lần đầu tiên vòng bán kết sạch bóng các đại diện Tây Á. Top 4 đội mạnh nhất châu lục năm nay là cuộc chơi riêng của các đội tuyển Đông Á và Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo lịch thi đấu vào ngày 20/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đại chiến Hàn Quốc để tranh suất vào chung kết.

Chiều 17/1, U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc vào ngày 20/1 tới. HLV Kim Sang-sik gây chú ý với chia sẻ thú vị rằng ông đang rất nhớ món phở Việt Nam và sẽ “ăn thỏa thích” để ăn mừng sau khi cùng đội tuyển chinh phục ngôi vô địch.

HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam quyết tâm giành ngôi vô địch (Ảnh: AFC).

Dù Đình Bắc vẫn đang phải tập nhẹ do đau cơ háng, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn bày tỏ sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh và sự gắn kết của các học trò.

Về phía đối thủ, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên đưa đội nhà vào bán kết sau chiến thắng trước Uzbekistan.

HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc trong buổi họp báo sau trận.

Tuy nhiên, ông Puche cũng thẳng thắn chỉ trích lịch thi đấu của AFC khi đội bóng của ông có ít ngày nghỉ hơn. Dù tuyên bố chưa xem trận tứ kết của Việt Nam, HLV này khẳng định đã quá hiểu lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik sau lần chạm trán tại giải giao hữu ở Thành Đô.

Đêm 17/1, vòng 22 Ngoại hạng Anh chứng kiến những biến động lớn ở nhóm đầu bảng.

Michael Carrick hoàn thành tốt nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho MU.

Tại Old Trafford, HLV tạm quyền Michael Carrick đã tạo nên “cú sốc” khi giúp Man Utd đánh bại Man City 2-0. Dù chỉ cầm bóng 29%, “Quỷ đỏ” đã chơi phản công sắc lẹm với các bàn thắng của Mbeumo và Dorgu, qua đó chính thức chen chân vào top 4.

MU lỡ cơ hội mở tỷ số sớm.

Ngược lại, Man City đứng trước nguy cơ bị Arsenal bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Palmer ghi bàn giúp Chelsea có 3 điểm.

Tại Stamford Bridge, Chelsea cũng có khởi đầu suôn sẻ dưới thời tân HLV Liam Rosenior khi hạ Brentford 2-0 nhờ pha lập công của João Pedro và Cole Palmer.

Wirtz dần tìm lại phong độ với 4 bàn, 2 kiến tạo trong 7 lần ra sân gần nhất.

Trong khi đó, Liverpool gây thất vọng lớn khi để đội cuối bảng Burnley cầm hòa 1-1 ngay tại Anfield, dù Florian Wirtz đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số.

Sau những cú sốc liên tiếp tại Siêu Cúp và Cúp Nhà Vua, Real Madrid đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Levante 2-0 ở vòng 20 La Liga tối 17/1.

Mbappe ghi bàn trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Dù bế tắc trong hiệp một, đoàn quân của HLV Arbeloa đã khai thông thế bế tắc nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe ở phút 56. Ít phút sau, trung vệ trẻ Raul Asencio ấn định tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Arda Guler.

Chiến thắng này giúp “Kền kền trắng” tạm thoát khỏi khủng hoảng, củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách chỉ 1 điểm.

