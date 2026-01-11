Viettel Y-Fest 2026: Đại nhạc hội Công nghệ, giải trí dành cho giới trẻ Thanh Hóa

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện âm nhạc đình đám, Viettel Y-Fest 2026 chính thức trở lại với điểm dừng chân đầu tiên của năm mới tại mảnh đất tâm điểm miền Trung - Thanh Hóa. Với chủ đề đầy cảm hứng “SYNC OF HEART – Hòa nhịp thấu cảm”, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc thăng hoa.

Y-Fest được các bạn trẻ đón nhận trong lần đầu tiên tới với Thanh Hóa

Các fan hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để cùng hoà mình vào một đêm nhạc sôi động.

Sự kiện được đầu tư với quy mô “khủng” về cả âm thanh lẫn ánh sáng được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí nổi bật tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là dịp để giới trẻ xứ Thanh cùng nhau kết nối, thư giãn và tận hưởng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao.

Toàn cảnh đêm nhạc với một không gian nghệ thuật đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc thăng hoa.

Các nghệ sĩ bùng nổ trong sự kiện Viettel Y-Fest 2026 tại Thanh Hoá.

Điểm nhấn của sự kiện Viettel Y-Fest 2026 tại Thanh Hoá là đêm đại nhạc hội diễn ra vào 19h30 ngày 11/01/2026. Tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc và các chương trình thực tế đình đám như: Phương Ly với những bản hit ngọt ngào, trẻ trung; Quang Hùng MasterD với phong cách âm nhạc lôi cuốn; Anh Tú & Quân A.P bộ đôi sở hữu giọng hát nội lực và vẻ ngoài điển trai, sẵn sàng đốn tim fan hâm mộ; Dương Domic & Ánh Sáng AZA là những nhân tố mới đầy bùng nổ và năng lượng; DJ Emma: Phù thủy âm nhạc sẽ khuấy đảo không khí bằng những bản mix cực cháy.

Các fan trẻ xứ Thanh cùng nhau kết nối, thư giãn và tận hưởng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao.

Trải nghiệm công nghệ in đậm chất xứ Thanh tại Bảo tàng số

Không chỉ là một đêm nhạc, Y-FEST 2026 còn là hành trình kết nối âm nhạc – công nghệ – trái tim, khán giả Thanh Hoá sẽ có cơ hội khám phá Bảo tàng Số Y-FEST với các khu vực trải nghiệm công nghệ AI độc đáo, nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa trí tuệ và trái tim.

Bảo tàng số SYNC OF HEART- nghệ thuật kết hợp công nghệ đầy sáng tạo tại Viettel Y-FES.

Khác với bảo tàng truyền thống, bảo tàng số là không gian trải nghiệm công nghệ tương tác cùng nghệ thuật chưa từng có, khuyến khích mỗi người tham dự trở thành “người đồng sáng tạo”. Ba khu trải nghiệm chính sẽ dẫn bạn đi qua những cung bậc từ tò mò, thích thú đến tự hào và xúc động. Bước vào check in ở khu vực AI Y-Fest Studio để khám phá phiên bản số của chính mình, di chuyển sang khu vực Nét vẽ độc bản để vẽ nên một điều bạn mơ ước nhìn thấy trong thế giới mới. Điều kỳ diệu nhất chờ bạn ở khu vực “Chân dung bản sắc” về quê hương Thanh Hoá thân yêu do nhóm Fustic. Studio – những nghệ sĩ đa ngành nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật số – trực tiếp thực hiện.

Quà tặng độc bản với dấu ấn quê hương Thanh Hóa được tặng miễn phí cho các khách hàng tham dự.

Viettel Y-FEST 2026 khẳng định cam kết của mình với tinh thần tiên phong và khát vọng trẻ, luôn sáng tạo không ngừng, sân khấu được đầu tư hoành tráng, công phu hơn nữa với công nghệ trình diễn hiện đại

