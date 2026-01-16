Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình” - Góc nhìn từ truyền thông và giới quan sát quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 đối mặt với nhiều bất định, từ tăng trưởng toàn cầu chậm lại, căng thẳng thương mại kéo dài, cạnh tranh địa chính trị gia tăng đến những thách thức mới của biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về ổn định vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng cao. Dưới lăng kính của truyền thông và giới phân tích quốc tế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, mà đang phản ánh những chuyển động mang tính cấu trúc, mở ra triển vọng trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025, cũng như trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc. Ảnh: Getty Images

Điểm sáng tăng trưởng của khu vực và thế giới

Theo công bố của Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam hoàn thành và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, trong đó riêng quý IV đạt 8,46% - mức cao nhất của quý IV kể từ năm 2011. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu toàn cầu.

Những con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông và tổ chức nghiên cứu quốc tế. Nikkei Asia nhận định, mức tăng trưởng 8,02% không chỉ là tốc độ nhanh nhất trong 3 năm trở lại đây, mà còn nằm trong nhóm cao nhất của Việt Nam trong vòng 15 năm. Quan trọng hơn, tăng trưởng được dẫn dắt bởi sự phục hồi tương đối đồng đều của các khu vực kinh tế, với công nghiệp - xây dựng tăng 8,95% và khu vực dịch vụ tăng 8,62%, cho thấy nền tảng tăng trưởng ngày càng cân bằng và bền vững hơn.

Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tạp chí The Diplomat cho rằng thành tích tăng trưởng năm 2025 càng trở nên ấn tượng hơn khi Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Việt Nam từ giữa năm. Việc xuất khẩu sang Mỹ vẫn duy trì đà tăng phản ánh sự linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trong điều chỉnh thị trường, chuỗi cung ứng và cơ cấu sản phẩm, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng khó thay thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một điểm nhấn khác được truyền thông quốc tế chú ý là diễn biến tích cực của thị trường tài chính. Theo The Economist, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng khoảng 37% tính theo USD trong năm 2025, phản ánh niềm tin ngày càng gia tăng của nhà đầu tư quốc tế. Đáng chú ý, việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025 được coi là một cột mốc quan trọng, mở ra khả năng thu hút dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư toàn cầu và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Bên cạnh công nghiệp và thương mại, du lịch được nhiều hãng tin nước ngoài đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của năm 2025. Trang Jiemian (Trung Quốc) đưa tin Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế - mức cao nhất trong lịch sử, với doanh thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Theo giới phân tích, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới tiêu dùng, việc làm và các ngành dịch vụ liên quan.

Từ góc nhìn tổng thể, nhiều bài viết quốc tế cho rằng Việt Nam đã duy trì được ổn định vĩ mô đáng kể trong một năm đầy thách thức, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững niềm tin của thị trường. Đây được coi là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

Truyền thông và các nhà phân tích quốc tế đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Getty Images

Động lực nền tảng và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu

Không dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn, giới quan sát quốc tế đặc biệt quan tâm tới những yếu tố nền tảng đang định hình triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam. Trong đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được coi là một trong những trụ cột quan trọng nhất.

Theo Nikkei Asia, vốn FDI giải ngân vào Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài. Hãng tin AP, trong các bài viết phản ánh thực tế tại những trung tâm sản xuất lớn như Bắc Ninh, nhận định sự hiện diện ngày càng lớn của doanh nghiệp FDI đã góp phần định hình Việt Nam như một trung tâm sản xuất mới của châu Á. Các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện tử, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng và gần đây là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, củng cố vai trò của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Truyền thông khu vực, trong đó có Bangkok Post, cho rằng lợi thế nổi bật của Việt Nam đến từ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ và mạng lưới hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực. Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Đông Nam Á đối với các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm địa điểm sản xuất ổn định, có khả năng kết nối thị trường toàn cầu.

Bên cạnh FDI, các hãng truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao nỗ lực cải cách thể chế và phát triển thị trường vốn của Việt Nam. Theo bà Miko Huang, Quản lý cấp cao phụ trách chỉ số chứng khoán khu vực châu Á, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam phản ánh nhiều năm cải cách có hệ thống nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Những thay đổi như mô hình không cấp vốn trước, nâng cấp hạ tầng giao dịch và cải thiện tính minh bạch đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Ở góc độ chính sách phát triển, Business Times và AP đều nhấn mạnh vai trò của đầu tư công và phát triển hạ tầng như một “đòn bẩy” cho tăng trưởng dài hạn. Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm logistics lớn được coi là yếu tố then chốt giúp cải thiện khả năng kết nối, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, nhiều bài viết quốc tế gần đây ghi nhận xu hướng Việt Nam chuyển dịch từ mô hình sản xuất chi phí thấp sang thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo. Theo nhận định được Business Times dẫn lại từ giới đầu tư, Việt Nam ngày càng chú trọng phân biệt giữa các dự án khai thác lợi thế chi phí ngắn hạn và những dự án mang tính xây dựng năng lực dài hạn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn tới, bao gồm rủi ro từ chính sách thương mại toàn cầu, cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực, áp lực nâng cấp hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với vị thế ngày càng cao, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về lao động, minh bạch chuỗi cung ứng, bảo vệ môi trường và phát triển bao trùm.

Dẫu vậy, theo đánh giá chung của các tổ chức quốc tế và giới phân tích, nếu Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nền kinh tế có nhiều cơ sở để duy trì vị thế là một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á trong những năm tới.

Từ góc nhìn quốc tế, Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu nhưng giữ vững ổn định, đổi mới mạnh mẽ nhưng có lộ trình. Những đánh giá tích cực từ truyền thông và giới quan sát quốc tế không chỉ phản ánh thành tựu của năm 2025, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò và vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển vươn mình với nhiều cơ hội, song cũng đòi hỏi những nỗ lực cải cách sâu rộng và bền bỉ hơn trong thời gian tới.

Hùng Anh (Tổng hợp)