Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện./.

Theo TTXVN