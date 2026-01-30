Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Theo TTXVN
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diệnViệt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Chiến lược #Quan hệ #Liên minh châu âu #toàn diện #nâng cấp #Tuyên bố chung #Thăm chính thức việt nam #Chủ tịch nước #xã hội #Costa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh