Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

“Trong suốt chặng đường 80 năm cùng đất nước đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á” - đó là nhận định của Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, thuộc Đại học New South Wales, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/8, trở thành trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo quan sát của Giáo sư Carl Thayer, nếu nhìn từ thời kỳ “Đổi Mới” đến nay, có thể thấy Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Dù bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, song nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng.

Năm 2023, Việt Nam có mức tăng trưởng GDP khiêm tốn là 5,3%. Đến năm 2024, con số này là gần 7,1%. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 khoảng 8% và những năm sau đó sẽ nâng dần mức tăng trưởng lên hai con số.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng Việt Nam có thể đạt được điều đó nếu chú ý hơn đến việc tận dụng đầu tư nước ngoài và hoạt động xuất khẩu, vốn được coi là hai trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Đông Nam Á này.

Theo nhận định của Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đã rất thành công trong việc chuyển sang định hướng xuất khẩu, ví dụ như hàng may mặc, điện thoại di động... Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đang đạt được những bước tiến tương tự, Việt Nam đã có những hành động mạnh mẽ hơn để có tính cạnh tranh hơn, ví dụ như đẩy mạnh chuỗi giá trị, các nhà khoa học và kỹ sư của Việt Nam bắt đầu điều chỉnh và đổi mới công nghệ, đồng thời hợp tác với các doanh nhân nước ngoài để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam cũng đang nỗ lực tránh bẫy thu nhập trung bình bằng cách tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường, mục tiêu là dịch chuyển từ nền kinh tế dựa vào lao động giá rẻ sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn và công nghệ hiện đại. Giáo sư Carl Thayer khẳng định, Việt Nam đã chuẩn bị tốt cho hành trình này.

Kể từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố đã chính thức được khởi động. Với bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược “sắp xếp lại giang sơn” này, Giáo sư Carl Thayer cho rằng Việt Nam đã rất chủ động trong việc xây dựng các đơn vị có thể sử dụng nguồn lực lớn hơn một cách hiệu quả và nhanh hơn. Khi đã trở nên mạnh mẽ và tự tin, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, theo Giáo sư Carl Thayer, là một thành viên then chốt và có trách nhiệm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam - với nguồn lực ngày càng dồi dào - có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng của khối khu vực này, từ đó vững vàng đảm nhận vai trò lãnh đạo ASEAN.

Dự báo về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, Giáo sư Carl Thayer cho rằng mặc dù đã đạt được mức tăng trưởng tương đối cao liên tục, song Việt Nam cũng nên lưu ý đến những bất ổn kinh tế-thương mại hiện nay trên thế giới bởi “Đất nước hình chữ S” này phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu.

Giáo sư Carl Thayer ghi nhận Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để cải cách nền kinh tế trong suốt 80 năm qua, ví dụ như cải cách thị trường nội địa, cải thiện tỷ lệ tiết kiệm, thúc đẩy tiêu dùng, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu.... Song về lâu dài, Việt Nam cần đa dạng hóa và tìm kiếm thêm các thị trường mới, linh hoạt và cẩn trọng trước những thay đổi chính sách một cách bất ngờ và nhanh chóng trên toàn cầu./.

