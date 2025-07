Vì Nhân dân phục vụ

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là những lời nhận xét của đồng nghiệp khi nói về Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Công an xã Cẩm Tú.

Trung tá Trần Trung Kiên (bên phải), Trưởng Công an xã Cẩm Tú trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: Xuân Nguyễn

Ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Kiên đã mơ ước trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Tốt nghiệp THPT, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp học viện, anh về công tác tại Công an huyện Cẩm Thủy (cũ). Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tháng 10/2012, anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy thuộc Công an huyện Cẩm Thủy, và lần lượt trải qua nhiều vị trí khác trong đơn vị. Dù tổ chức phân công nhiệm vụ gì, anh cũng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và đạt được nhiều thành tích. Trong quá trình công tác tại Công an huyện Cẩm Thủy, anh Kiên cùng đồng đội đã lập 12 chuyên án, triệt phá nhiều điểm buôn bán ma túy trên địa bàn; phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng truy nã.

Sau khi Công an huyện Cẩm Thủy giải thể từ ngày 1/3/2025, Trung tá Trần Trung Kiên được phân công làm Trưởng Công an xã Cẩm Tú. Anh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Cẩm Tú lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn xã. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Tú đã bám sát địa bàn thu thập thông tin, tình hình ANTT, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, đẩy mạnh phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, Công an xã Cẩm Tú đã bắt, xử lý 3 vụ với 5 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, bắt 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền; xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, 1 đối tượng; gọi hỏi răn đe 300 lượt đối tượng trong diện quản lý; phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành 150 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 430 lượt người tham gia.

Từ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Tú, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Trung tá Trần Trung Kiên, tình hình ANTT của địa phương có nhiều chuyển biến. Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Công an xã Cẩm Tú đã phân công lực lượng hướng dẫn Nhân dân làm các thủ tục hành chính qua ứng dụng VneID và dịch vụ hành chính công. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, thu thập vật phẩm của 260 thân nhân liệt sĩ để xét nghiệm ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Công an xã đã tổ chức trao quà cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Chi đoàn thanh niên Công an xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể sơn, sửa lại nhà ở cho nhiều gia đình người có công; dọn vệ sinh, chỉnh trang, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Công an xã Cẩm Tú, cho biết: "Xã Cẩm Tú được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã: Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Lương nên địa bàn tương đối rộng, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Trên cương vị là Trưởng Công an xã, ngay sau khi tiếp nhận địa bàn mới, tôi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thường xuyên kiểm danh, kiểm diện gọi hỏi răn đe các đối tượng trong diện quản lý. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật đến Nhân dân. Chú trọng xây dựng các mô hình ANTT, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Cẩm Tú và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân".

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Trung tá Trần Trung Kiên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Đây là nguồn động viên, khích lệ anh tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong công tác, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân “Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Xuân Nguyễn