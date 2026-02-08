Vấn đề Greenland: Đan Mạch và Mỹ tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 7/2 cho biết căng thẳng với Mỹ liên quan đến vấn đề Greenland đã phần nào hạ nhiệt, song nhấn mạnh Copenhagen và Washington vẫn chưa đạt được giải pháp cuối cùng.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. Ảnh: China Daily

Phát biểu với báo giới tại Nuuk, thủ đô của Greenland, Ngoại trưởng Rasmussen nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và chưa có giải pháp cuối cùng”, đồng thời cho rằng quan hệ giữa các bên hiện đã ổn định hơn so với thời gian gần đây.

Theo ông Rasmussen, hiện không tồn tại bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào, cũng như không có nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland. Ông cho biết, các nhà lãnh đạo đều thống nhất rằng giải pháp cần được tìm kiếm thông qua các kênh ngoại giao thông thường.

Căng thẳng giữa Mỹ và các nước châu Âu về Greenland đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Trump đồng ý thúc đẩy đối thoại ngoại giao với các đối tác NATO tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 21/1. Tại đây, Tổng thống Mỹ đã công bố một khuôn khổ cho các thỏa thuận trong tương lai, góp phần giảm leo thang khủng hoảng sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Theo khuôn khổ này, Washington rút lại các đe dọa áp thuế từ 10% đến 25% đối với tám đồng minh châu Âu và chính thức loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Hòn đảo Greenland: Ảnh: Reuters

Thay vào đó, trọng tâm được chuyển từ vấn đề sáp nhập Greenland sang một chiến lược an ninh đa phương tại Bắc Cực, bao gồm việc xem xét mở rộng quyền phòng thủ của Mỹ và khả năng tích hợp Greenland vào hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” do Washington đề xuất. Mặc dù vậy, chủ quyền vẫn được coi là “lằn ranh đỏ” đối với Đan Mạch và Greenland. Theo nghị quyết đạt được, một nhóm công tác cấp cao do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu đã được thành lập nhằm giải quyết các quan ngại an ninh của Washington trên cơ sở trách nhiệm chung, thay vì phương án mua lại Greenland.

Bên cạnh đó, một nhóm làm việc ba bên gồm Mỹ, Đan Mạch và Greenland cũng đã được thành lập để thảo luận các vấn đề an ninh tại Bắc Cực, song các chi tiết cụ thể hiện chưa được công bố.

Minh Phương

Nguồn: WION