Vài nét Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo Xứ Thanh” qua hai mùa giải

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo Xứ Thanh” do Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức từ năm 2023, đã qua 2 mùa giải, để lại dấu ấn đối với những người làm báo xứ Thanh. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của những người làm báo Thanh Hóa trong tác nghiệp, trong trải nghiệm nghề báo, ghi nhận, tôn vinh tinh thần cống hiến vì sự nghiệp báo chí của những người làm báo tỉnh nhà.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Thanh Hóa trao giải cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo Xứ Thanh” lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Quốc Hương.

Hội Nhà báo Thanh Hóa đã mời các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh có uy tín, chuyên môn, có kinh nghiệm tham gia Ban Giám khảo, Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở đó, đảm bảo tính khách quan, tính phản biện trong quá trình chấm giải và thẩm định tác phẩm đoạt giải.

Số lượng tác giả, tác phẩm dự giải năm đầu tổ chức gần 120 tác phẩm, năm thứ hai đạt gần 100 tác phẩm, giá trị giải thưởng của giải A 5 triệu đồng, giải B 3 triệu đồng, giải C 2 triệu đồng, giải Khuyến khích 1 triệu đồng. Các giải được Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa tặng Giấy chứng nhận. Kết quả, Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất, năm 2023 có 18 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 Giải A, 3 Giải B, 6 Giải C, 8 Giải Khuyến khích; năm 2024 có 21 tác phẩm đoạt giải, trong đó 2 Giải A, 4 Giải B, 6 Giải C, 9 Giải Khuyến khích.

Nhìn chung, các tác phẩm tham dự Cuộc thi đã bám sát định hướng và quy định thể lệ của Cuộc thi.

Ngoài những tác phẩm ảnh ghi nhận những khoảnh khắc đẹp trên mọi mặt lao động, công tác, nét sinh hoạt thường ngày, văn hóa ẩm thực; trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, du lịch, hòa mình vào cuộc sống của văn nghệ sỹ của những người làm báo Xứ Thanh còn có những tác phẩm ảnh phản ánh được tính chất đặc thù trong công việc của người/nghề làm báo trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đấu tranh mạnh mẽ với những tiêu cực, tệ nạn xã hội, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh nét đẹp trong lao động, công tác của những người làm báo Thanh Hóa trong mọi hoàn cảnh tác nghiệp. Ghi nhận tinh thần cống hiến vì sự nghiệp báo chí của những người làm báo tỉnh nhà, đặc biệt là trong việc tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn hiện nay. Các đề tài được tập trung khai thác như: Xây dựng nông thôn mới, mô hình sản xuất sản phẩm OCOP, VietGap; các thành tựu nổi bật trong công nghiệp, giao thông - vận tải, du lịch xứ Thanh) góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người làm báo xứ Thanh nói riêng và con người xứ Thanh nói chung trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhiều tác phẩm ảnh là chùm ảnh thể hiện sự đầu tư công phu về trí tuệ và trăn trở của tác giả trong việc chọn đề tài, nội dung, hình thức bố cục thể hiện, truyền tải được thông điệp nội dung trong mỗi mức ảnh.

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn những hạn chế, cần được khắc phục, nhất là về chất lượng ảnh. Các tác phẩm ảnh tham dự Giải còn trùng lặp đề tài, vẫn còn tác giả gửi tác phẩm ảnh tham gia dự thi đứng tên tác giả độc lập, đưa tên tác giả trong tác phẩm dự thi; nhóm ảnh tham dự không nhiều; có những tác phẩm chưa chú trọng đến nội dung, lỗi về hình thức thể hiện, bố cục trình bày, thiếu tính logic trong chùm ảnh.

Hy vọng rằng Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo xứ Thanh” sẽ có nhiều tác phẩm ảnh chất lượng hơn nữa vào những mùa sau.

Nguyễn Thị Thương

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa