Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Chiều 20/8, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội), nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, TP Hà Nội). Tham gia Triển lãm có các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.

Với chủ đề “Thanh Hóa - Khát vọng thịnh vượng”, khu trưng bày của tỉnh Thanh Hóa có diện tích 336m2, được bố trí thành 3 khu tương ứng với quá khứ, hiện tại và tương lai, gồm: “Tự hào xứ Thanh”, “Thanh Hóa - miền hậu phương anh hùng”, “Thanh Hóa - Khát vọng thịnh vượng”.

Trong không gian trưng bày là một bức tranh toàn cảnh sống động, chân thực, chứa đựng những cảm xúc từ quá khứ hào hùng với truyền thống “địa linh nhân kiệt”, “phên dậu phương Nam”, đến hiện tại với những thành tựu rực rỡ trong công cuộc đổi mới nhằm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác trưng bày các sản phẩm của tỉnh Thanh Hóa tại triển lãm.

Hiện vật được lựa chọn trưng bày tại triển lãm là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Điểm đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số hiện đại, ứng dụng AI... tại các gian hàng góp phần phục vụ đại biểu và khách tham quan trải nghiệm, tìm hiểu thêm thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên kiểm tra công tác trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại triển lãm.

Kiểm tra công tác trưng bày tại triển lãm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung trang thiết bị, hiện vật để thực hiện lắp đặt, thi công theo đúng nội dung chủ đề đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần nỗ lực thi công đảm bảo kĩ thuật, mỹ thuật, tạo cho người tham quan không gian trải nghiệm thú vị, có ấn tượng tốt đẹp về Thanh Hóa - mảnh đất có chiều sâu lịch sử, có bản lĩnh kiên cường và đang nuôi dưỡng khát vọng lớn để bứt phá trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Minh Hiếu