Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Sáng 22/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây. Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, ông bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có những phát triển vượt bậc.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm cũng đã giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về quá trình xây dựng, phát triển của Tập đoàn; những lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh.

Theo đó, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp chuyên đầu tư, xây dựng các dự án giao thông, đường cao tốc, khu đô thị, công trình thuỷ lợi, kiến trúc và một số lĩnh vực khác.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư và đặt văn phòng đại diện phía Bắc của Tập đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chào mừng ông Nghiêm Giới Hòa và các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tới thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 6/3/2025, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã có buổi làm việc để trao đổi các nội dung hợp tác giữa Tập đoàn và tỉnh Thanh Hóa. Sau khi làm việc, Tập đoàn đã tiến hành khảo sát 6 dự án kêu gọi đầu tư tại tỉnh, gồm các dự án: Đại lộ Bắc Sông Mã, Cảng Lạch Sung, Cảng Quảng Châu, Cảng Quảng Nham - Hải Châu, Cảng cạn Nghi Sơn và Tuyến đường sắt từ khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Ông Nghiêm Giới Hòa và các thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự thiện chí của Tập đoàn và khẳng định tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công ty con của Tập đoàn tiếp tục làm việc với các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh để tiến hành các bước tiếp theo đúng với quy định pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng sau buổi làm việc hôm nay, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ sớm tiến hành thủ tục cụ thể để triển khai hợp tác trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao quà lưu niệm cho ông Nghiêm Giới Hòa.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao quà lưu niệm cho ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm.

Minh Hiếu