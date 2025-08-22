Học sinh, sinh viên là trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng

Chiều 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2024-2025, với tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, toàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, chất lượng giáo dục các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xoá mù chữ được các địa phương quan tâm. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Cả nước đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 - kỳ thi đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học năm học 2024-2025 cấp quốc gia, quốc tế; các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tiếp tục đạt kết quả cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tăng. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động dạy và học tiếp tục được đẩy mạnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của GD&ĐT cũng như quan điểm, chủ trương, đường lối, chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp GD&ĐT.

Thủ tướng khẳng định: Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng trong việc hình thành và phát triển con người, qua đó góp phần quyết định sự vận động, phát triển của xã hội; là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong 3 đột phát chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Giáo dục trong năm học 2024-2025. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành GD&ĐT trong thời gian qua liên quan đến nhiều vấn đề như: Việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn một số khó khăn, bất cập; một số cơ sở giáo dục còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; quy mô giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo chưa phù hợp, chất lượng, hiệu quả đào tạo chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, ngành nghề mới, kỹ năng tiên tiến...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo Bộ GD&ĐT, toàn thể ngành Giáo dục tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả quan điểm, định hướng chủ đạo: học sinh, sinh viên là trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng.

Toàn ngành Giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực cho năm học mới 2025-2026; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tập trung triển khai Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập suốt đời theo hướng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế giáo dục, nâng cao năng lực và hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xoá mù chữ, củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn để nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

Huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học.

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...

